Лідери країн Балтії та Данії обговорили у Варшаві питання безпеки.

До саміту в режимі відеоконференції підімкнувся і президент України.

На запрошення президента Польщі Кароля Навроцького до Варшави прибули президент Литви Ґітанас Науседа (Gitanas Nausedа), президент Естонії Алар Каріс (Alar Karis), президент Латвії Едґарс Рінкєвичс (Edgars Rinkeviczs) та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen). На зустрічі в Бельведерському палаці обговорювалися питання безпеки в Балтійському морі, війна в Україні, що триває, і статус мирних перемовин з Росією. Про це повідомило Polskie Radio24. До розмови в режимі відеоконференці долучився президент України Володимир Зеленський.

Учасники переговорів вказали на загрозу з боку Росії, закликали до продовження політики стримування та виступили за підтримку активної участі Сполучених Штатів в Європі.

Зустріч відбулася напередодні першого офіційного закордонного візиту Навроцького до Вашінґтона з моменту його вступу на посаду президента на початку цього місяця. Навроцький відвідає Сполучені Штати наступного тижня, де, як очікується, зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Президент Литви Ґітанас Науседа наголосив на прихильності Вільнюса підтримці України. «Ми підтвердили нашу спільну підтримку України та її народу. Литва і надалі підтримуватиме Україну в її обороні, відновленні та прагненні до миру», – заявив Науседа.

У тому ж дусі висловився і Кароль Навроцький: «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Литвою, Латвією, Естонією, Данією та Україною. Наша єдність – наша сила», – написав він у соціальних мережах.

Володимир Зеленський подякував президентові Навроцькому за слова підтримки та щирі співчуття після атаки Росії на Київ ніч на четвер, 28 серпня. «Наша сила в нашій єдності. І я дуже радий, що наша позиція залишається незмінною: для досягнення миру нам потрібно чинити більше тиску на Росію. Санкції важливі і повинні залишатися на столі переговорів. На відмову Москви від зустрічі у форматі лідерів потрібно відповісти конкретними рішеннями. Надзвичайно важливо, щоб ми підтримували постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, щоб єдина європейська позиція була чітко чутна у Вашінґтоні», – написав Володимир Зеленський у соцмережі Х.