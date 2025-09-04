Приймаючи у Білому домі свого польського колегу Навроцького, президент США запросив його на наступний саміт G20 до Маямі.

Сполучені Штати не мають наміру виводити свої війська з Польщі. Про це заявив президент США Дональд Трамп, приймаючи у Білому домі в середу, третього вересня, свого польського колегу Кароля Навроцького. Трамп додав, що американська військова присутність у Польщі може бути навіть збільшена, «якщо поляки цього захочуть».

«Ми ніколи не розглядали можливість виведення військ з Польщі. Ми розглядаємо це щодо інших країн, але ми повністю підтримуємо Польщу та допоможемо їй захистити себе», – процитувало слова голови Білого дому Polskie Radio24. Трамп також заявив, що відносини між Вашінґтоном і Варшавою завжди були міцними, але «зараз вони кращі, ніж будь-коли».

Навроцький, коментуючи для журналістів підсумки зустрічі, зазначив: «Трамп дав Польщі гарантії безпеки та наголосив на нашій співпраці як союзників у військовій сфері, це великий успіх». Польський президент повідомив, що обговорив зі своїм американським колегою конкретні пропозиції щодо збільшення американської військової присутності у Польщі. Навроцький також запросив Трампа відвідати Варшаву, дату цього евентуального візиту поки що не визначено.

Стало теж відомо, що Трамп, своєю чергою, запросив Навроцького на саміт G20, який відбудеться у Маямі, штат Флорида, наступного року. Польський президент наголосив, що домагався цього на попередніх переговорах з Вашінґтоном.

Кароль Навроцький також заявив, що в січні наступного року США передадуть польській армії літаки F-35. «Я буду мати велике задоволення отримати F-35 та доставити їх до Польщі. Ці літаки, які ми придбали у США за контрактом, підписаним за часів уряду Об’єднаних правих, будуть доставлені нам у січні», – оголосив він після переговорів з президентом США у Білому домі. З травня польські пілоти тренуються на цих літаках на авіабазі Еббінг в Арканзасі.

Журналісти запитали президента Польщі, чи під час переговорів порушувалося питання про загрозу, яку становить імперіалістична політика Росії за часів правління Владіміра Путіна. Кароль Навроцький відповів, що він передав Дональду Трампу, що Польща розглядає Росію як загрозу вільному світу. Навроцький запевнив, що під час закритої частини переговорів з американським лідером наголосив на необхідності подальших санкцій проти Росії та підтримки України.

Нині у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських вояків. Нагадаємо, що 22 лютого тодішній президент країни Анджей Дуда після перемовин з Трампом у США заявив, що американські війська не будуть виведені з Польщі, а їхня чисельність може бути навіть збільшена. Проте 7 квітня США оголосили про виведення своїх військ з польського військового аеродрому Ясенка поблизу Жешува. Польські ЗМІ забили на сполох. Так, Gazeta Wyborcza 9 квітня написала, що виведення військовиків США з аеродрому Ясенка – «поганий знак». Ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович назвав рішення США «ослабленням Заходу щодо Росії» та висловив думку, що Путін, «безумовно, високо оцінить цей жест».