США і Росія домовилися відновити регулярні військові контакти.

Вони були перервані незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

генерал Алексус Гринкевич

Сполучені Штати і Росія домовилися про відновлення спілкування на високому рівні між командуваннями своїх збройних сил. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Контакти між військовим керівництвом двох країн було перервано незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про домовленості між Москвою та Вашінґтоном було оголошено після зустрічі високопоставлених офіцерів США та Росії в Абу-Дабі, яка відбулася на марґінесі українсько-американо-російських перемовин про припинення війни.

«Підтримка діалогу між збройними силами – це важливий чинник для глобальної стабільності та миру, які можливі лише за наявності сили. Це також допомагає підвищенню прозорості та деескалації», – заявив командувач збройних сил США та НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич (Alexus Grynkewich). За його словами, відновлений канал зв’язку «забезпечить постійний контакт між військовими структурами в міру того, як сторони продовжують роботу над досягненням стійкого миру».