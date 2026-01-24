В Абу-Дабі відбувся перший раунд перемовин між Україною, Росією та США.

Наразі жодної інформації про їхні результати не надходило. Розмови триватимуть ще один день.

 

 

В Абу-Дабі  Об'єднаних Арабських Еміратах в п’ятницю, 23 січня, пройшов перший раунд прямих перемовин між Україною, Росією та Сполученими Штатами щодо припинення війни в Україні. Про це повідомив телеканал NBC News. Перший раунд переговорів проходив у максимально закритому режимі, присутність преси не була передбачена.

 

«Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра», – заявив у коментарі для NBC News посадовець Білого дому:

 

Українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі очолює секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров, російську – начальник головного управління Генштабу ЗС РФ адмірал Ігор Костюков, американську – спецпосланець президента США Стів Віткофф.

 

Темою першої зустрічі в Абу-Дабі, як заявив Умеров у твіті на платформі X, були «визначальні чинники», які могли б покласти край війні. Крім того, йшлося про «подальшу логіку переговорного процесу».

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на перемовинах обговорюються параметри закінчення війни, і йому «майже щогодини доповідають українські представники». «Зараз у них має бути, принаймні, частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала», – заявив Зеленський. Український президент додав, що робити висновки щодо змісту переговорів ще зарано.

 

Незадовго до початку переговорів в Абу-Дабі Кремль підтвердив свою максимальну вимогу щодо виведення української армії з усього Донбасу, включно з раніше непідконтрольними Росії територіями. Україна категорично відкидає цю вимогу.

24.01.2026

