Ні ганьби, ні осуду...

Тарас Прохасько

От він міг би бути цілком грабалівським персонажем. У Грабала є кількадесят оповідань, які ще не перекладені українською, в яких той Грабал, той Богуміл, той Богуміл Грабал дуже мило описує різних людей, не вихваляючи, не картаючи, не зневажаючи, не насміхаючись, зосередивши увагу на дуже персональних виявах і проявах комплекту всіляких рис, здатностей, здібностей, особливостей, талантів, хиб, звичок звичайних людей, яких незвичайними робить саме така, а не інакша натура, що виявляє себе саме в такій, а не інакшій часово-просторово-стосунковій обставі.

 

 

Я знаю, що Влодко Гривінський був геніальним. У найчистішому сенсі цього поняття. Ним водив Дух. Геніус. Не важливо, чи був він великим художником, чи залишив незнищенний слід у історії мистецтва всіх країв, чи зумів довершено самореалізуватися. Просто Дух шукав через нього свої нові можливості.

 

Ми називали його Влодзем. Шкільна кличка – Учений. У школі він ходив в унікальному костюмчикові. Щось подібне на френч членів політбюро ЦК КПК у сімдесятих. Крім того вже тоді малював і займався підпільним карате. Навіть тепер, коли минуло сорок років, моя долоня на його плечі завжди відчувала неймовірно ніжну міць.

 

Його вирізнив учитель фізкультури. Теж грабалівський тип. Влодко був ще школярем, коли учитель доручив саме йому намалювати фрески на головній стіні велетенського спортивного залу, який був найлюбішим здобутком учителя. Перлиною в короні його несамовитого життя. Влодко отримав ключ від святая святих. Малював спортивні сцени. І пускав нас у найкращий шкільний спортзал міста тоді, коли було можна. І це стало окремою стацією у хресній дорозі нашого життя.

 

Грабал був людським у тому сенсі, що знав, що казати про ближніх, а що ні. Хочу бути подібним. Ніколи не скажу про Гривінського того, чого не варто переповідати. Але завжди буду говорити про нього, згадувати і нагадувати. Думаючи про те, що казав Стасюк на якомусь гірському військовому цвинтарі – навіть промовляння вголос імен з надмогильних табличок може бути молитвою за душі у чистилищі.

 

Влодзьо нас приготував до свого відходу. Дванадцять років тому він зазнав тяжкої контузії. Його били у голову і щось дуже важливе порушили. Він зник з товариського життя. Майже перестав малювати. Але коли з'являвся наче привид десь у місті, то присутність Святого Духу була ще очевиднішою. Видно було, як той Дух шукає шпарки у Влодковому потовченому мозкові, аби вилетіти, як бджола, обвантажена пилком, з якимось набутком, якого більше ніде не злапаєш – ні на конюшині, ні на гречці, ні на акації.

 

Попри сотні малюнків, рисунків, естампів, монотипій, гравюр, в яких завжди був крок уперед, до якоїсь небаченої перед тим естетики, попри десятки історій і епізодів, попри цілісіньку драму свого не змарнованого (бо ж Дух) життя, лишиться мені той його жест на тлі нашої епохи: удар правою рукою, чітко складеною, у місце, де серце. І дві настирні фрази при цім: "ти воїн" і "люблю"…

 

Влодзьо таки був травневий. Цього найхолоднішого травня трохи не дочекався. Змучився від воїнства і від любові. Часом ми разом святкували посередині – він трохи пізніше, я дещо раніше. Одного разу нас везли зі спільними гостями аж з парку до мого дому на бричці. Коні були за нас.

 

Кілька місяців у середині дев'яностих Влодзьо захоплювався ідзином. Він кидав у нашій кухні полинові прутики, а Книга Змін на усі ті метання раз за разом казала – хули не буде. Нічого іншого те ворожіння не могло йому напророчити.

 

Колись я замість Грабала про це напишу. Делікатно.

 

  

16.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Леся Герасимчук концертуватиме у Львові
16 травня у львівській галереї "Зелена канапа" відбудеться концерт відомої рокової вокалістки, виконавиці власних пісень на вірші українських поетів-класиків, засновниці гурту "Королівські зайці" Лесі Герасимчук.
15.05.25 | | Штука
Емма: зшивання часу
Олександр Голобородько
Наші бесіди нагадують тиху, розмірену прогулянку. Прогулянку... пам'яттю. Я називаю це “зшиванням часу”... Кілька хвилин — і на моїх очах народжується етюд пані Емми “На щастя”!
14.05.25 | | Штука
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25 | | Штука
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25 | | Штука
Там
Андрій Содомора
Золотий вік, іще раз подивуймося, золотим був саме тому, що не знав золота. А ще – слова «там». Воно, те слово, передбачає межу і її переступ – думкою чи стопою...
12.05.25 | | Дискурси
Ближче до Стамбула
Юрко ТИМЧУК
Ситуація змінюється з калейдоскопічною непристойністю. Стверджувати можна лише те, що після понеділка буде вівторок – хоча і це не гарантовано.
12.05.25 | | Україна
Три листки за вікном
Мирослав Трофимук
Нас пов’язувало саме повітря, солодкаво-гірка маса розчинених у цьому повітрі ідей, образів, просто натяків, які безгучно пролинали над нашими головами...
10.05.25 | | Дискурси
Андеграунд і ніжність
Львівський театр імені Франца Кафки запрошує поціновувачів поезії долучитися до нового етапу свого проєкту, спрямованого на популяризацію української літератури, презентуючи альбом, присвячений поезії Григорія Чубая.
10.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.