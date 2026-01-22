Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску на Львівщині.

У п’ятницю, 23 січня, польські фермери розпочнуть страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув–Угринів». Про блокування дороги до пункту пропуску повідомила Львівська митниця з посиланням на дані польських колег.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, блокування дороги перед пунктом пропуску «Долгобичув–Угринів» триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом. Однак, самі фермери анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня 23 січня.

Пункт пропуску "Угринів - Долгобичув". Фото: Держприкордонслужба

Наразі невідомо, чому фермери планують перекривати дорогу до кордону цього разу. Митники просять обирати альтернативні пункти пропуску, оминаючи «Долгобичув–Угринів» протягом 23 січня.

Водночас речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда заявила, що учасники акції протесту ще не отримали дозвіл на блокування дороги. За її словами, «зібрання поблизу кордону» не обов’язково включає перекриття руху транспорту.

"Станом на цей момент офіційного підтвердження від польської сторони щодо можливого обмеження руху в напрямку пункту пропуску не надходило. Крім того, за наявною інформацією, дозвіл на блокування руху учасниками акції на цей час не отримали", - йдеться в повідомленні. - Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону перебувають у постійному робочому контакті з польськими колегами та уважно відстежують ситуацію, аби своєчасно інформувати громадськість про будь-які зміни в транскордонному русі".

Нагадаємо, що поляки почали блокувати кордон із Україною з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери вимагали від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці. Більшість із їхніх вимог не мали до України жодного стосунку.