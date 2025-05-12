США та Китай домовилися про взаємне зниження торгівельних мит на 90 днів.

Нині ввізні мита США на китайські товарів становлять 145%, мита КНР для американських товарів – 125%.

 

 

Сполучені Штати і Китай домовилися призупинити дію частини взаємних мит на 90 днів. Перерва в дії надвисоких тарифів набуде чинності з 14 травня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на поширену у понеділок, 12 травня, спільну американсько-китайську заяву за підсумками перемовин двох країн у Женеві.

 

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента Вашінґтон опустить мито на більшість китайських товарів до 30%. Тим часом Пекін зменшить митні ставки на американські товари до десяти відсотків.

 

Бессент уточнив, що оголошені зміни не стосуються секторального мита, запровадженого адміністрацією президента США Дональда Трампа для всіх торгових партнерів Вашінґтона.

 

«Цього тижня обидві делегації дійшли згоди, що жодна зі сторін не хоче роз'єднання. Те, що сталося з цими дуже високими тарифами... було еквівалентом ембарґо, і жодна зі сторін цього не хоче. Ми справді прагнемо торгувати», – додав Бессент.

 

Нині ввізні мита США на китайські товарів становлять 145%, мита КНР для американських товарів – 125%.

 

Надалі США та Китай планують створити механізм для продовження перемовин з економічних та торгівельних питань, йдеться у повідомленні Білого дому.

12.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Три листки за вікном
Мирослав Трофимук
Нас пов’язувало саме повітря, солодкаво-гірка маса розчинених у цьому повітрі ідей, образів, просто натяків, які безгучно пролинали над нашими головами...
10.05.25 | | Дискурси
Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Фестиваль розгортається як багатовекторна мозаїка, де події об'єднані в декілька тематичних русел. Так постає повна картина — від інтимного камерного до симфонічного епосу, від молодих авторів до класиків, від болю втрат до надії відродження.
09.05.25 | | Штука
Валерій Шевчук: підсумок тисячоліття
Володимир Шелухін
Теза про «барокового» Шевчука перетворилася на кліше. А справа складніша, бо своїми дослідженнями він охопив значно ширший діапазон
09.05.25 | | Дискурси
Habemus Papam Americanum
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цей конклав став до певної міри сенсацією, мало хто сподівався, що наступним Папою стане американець. Новий Папа має залагодити розкол у самій Церкві й, можливо… врятувати світ.
09.05.25 | | У світі
Пора сказати правду
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історію пишуть переможці – пишуть так, як їм вигідно. Це небезпечна ситуація, коли міфи затінюють правду. Путін дуже на це розраховує.
08.05.25 | | Дискурси
Валерій Шевчук і його богема
Юрій Винничук
Був письменник, якого я вивищував над усіма, якого я вважав і тепер вважаю за найбільшого сучасного прозаїка, рівного найкрутішим лявреатам Нобеля
07.05.25 | | Дискурси
Де шукати героя нашого часу?
Олександр ГЛОТОВ
Літературний твір у школі – це та фікція, на прикладі якої держава формує менталітет громадянина. І більше нічого. А міркування про розвиток естетичного смаку?
07.05.25 | | Україна
Поклін Матері
У Львові в неділю, 11 травня, об 11.30 в Музеї Митрополита Андрея Шептицького цикл камерних концертів під назвою «Недільні концерти у полудень» відкриє концерт вокальної музики «Богородице Діво», який присвячений світлому Образу Матері.
07.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.