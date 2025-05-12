США та Китай домовилися про взаємне зниження торгівельних мит на 90 днів.

Нині ввізні мита США на китайські товарів становлять 145%, мита КНР для американських товарів – 125%.

Сполучені Штати і Китай домовилися призупинити дію частини взаємних мит на 90 днів. Перерва в дії надвисоких тарифів набуде чинності з 14 травня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на поширену у понеділок, 12 травня, спільну американсько-китайську заяву за підсумками перемовин двох країн у Женеві.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента Вашінґтон опустить мито на більшість китайських товарів до 30%. Тим часом Пекін зменшить митні ставки на американські товари до десяти відсотків.

Бессент уточнив, що оголошені зміни не стосуються секторального мита, запровадженого адміністрацією президента США Дональда Трампа для всіх торгових партнерів Вашінґтона.

«Цього тижня обидві делегації дійшли згоди, що жодна зі сторін не хоче роз'єднання. Те, що сталося з цими дуже високими тарифами... було еквівалентом ембарґо, і жодна зі сторін цього не хоче. Ми справді прагнемо торгувати», – додав Бессент.

Нині ввізні мита США на китайські товарів становлять 145%, мита КНР для американських товарів – 125%.

Надалі США та Китай планують створити механізм для продовження перемовин з економічних та торгівельних питань, йдеться у повідомленні Білого дому.