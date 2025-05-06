Мерц зазнав невдачі у першій спробі голосування на бундесканцлера.

Це перший випадок в історії ФРН, коли визначений раніше кандидат у канцлери не здобув підтримку Бундестазі після успішних коаліційних перемовин.

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у вівторок, шостого травня, у першому турі голосування не зміг заручитися підтримкою більшості депутатів Бундестаґу з тим, щоб стати новим бундесканцлером Німеччини. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Під час таємного голосування його кандидатуру підтримали 310 депутатів зі 621 поданого голосу. Це на шість голосів менше за мінімально необхідні 316 голосів.

Голова Бундестагу Юлія Кльокнер (Julia Klöckner) оголосила, що перериває парламентське засідання, щоб парламентські групи змогли проконсультуватися щодо подальших дій.

Варто зазначити, що фракції урядової коаліції – блоку ХДС/ХСС, а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – разом диспонують 328 місцями у німецькому парламенті. На спеціальних засіданнях парламентських груп у вівторок вранці як ХДС/ХСС, так і СДПН підтвердили присутність усіх членів парламенту.

Як зазначає німецька преса, це перший випадок в історії ФРН, коли визначений раніше кандидат у канцлери не здобув підтримку Бундестазі після федеральних виборів та успішних коаліційних перемовин. Нагадаємо, що напередодні всі учасники урядової коаліції підписали коаліційну угоду, тобто цілковито узгодили всі нюанси своєї співпраці.

Невдача голосування викликала хвилювання в німецькому суспільстві й неспокій на біржах. Німецький фондовий індекс (DAX) впав після оголошення результатів голосування в Бундестазі. Близько 11:30 ранку індекс торгувався на рівні близько 22 900 пунктів – приблизно на 300 пунктів нижче, ніж перед голосуванням. З початку торгів ціна акцій DAX впала майже на два відсоткові пункти. У пресі заговорили про «політичний землетрус в Бундестазі» та про «урядову кризу».

Однак те, що Мерцу не вдалося здобути абсолютну більшість голосів депутатів під час першого голосування за його кандидатуру в канцлери не означає, що йому тепер не вдасться очолити німецький уряд. Конституція Німеччини передбачає, що протягом двотижневого терміну від моменту першого голосування Бундестаґ може обирати канцлера необмежену кількість разів.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann) в етері телеканалу Phoenix заявив, що сподівається, що другий тур голосування відбудеться цього ж дня (шостого травня) . «Я сподіваюся, що сьогодні ми перейдемо до другого туру голосування», – сказав Ліннеманн, додавши: «Я сподіваюся, що сьогодні ввечері у нас буде канцлер».

Якщо кандидатові за перші два тури не вдасться заручитися підтримкою абсолютної більшості депутатів, то під час наступного голосування для того, аби стати канцлером, Мерцу буде достатньо звичайної більшості голосів депутатів, яка йому вже гарантована.

Однак, згідно з Основним законом ФРН, якщо обраний кандидат отримує абсолютну більшість голосів, федеральний президент Німеччини повинен призначити його на посаду канцлера. Якщо ж кандидат обраний лише простою більшістю голосів від присутніх у сесійній залі, то президент може розпустити Бундестаґ протягом семи днів і призначити нові вибори.