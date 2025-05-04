1166-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:05 Україна до літа отримає ще одну систему ППО Patriot, яка розміщувалась в Ізраїлі, пише The New York Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, у США також обговорюють можливість передати Україні ще один комплекс Patriot з Німеччини або Греції. Невідомо, чи рішення передати Україні комплекс "Patriot" є рішенням адміністрації президента Трампа, чи попереднє рішення адміністрації експрезидента Байдена.

16:30 Армія оборони Ізраїлю починає розсилати десятки тисяч повісток резервістам, оскільки військові мають намір розширити наступ проти ХАМАС у секторі Газа, пише The Times of Isreal.

15:55 Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в параді до Дня перемоги у Другій світовій війні, повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю.

15:20 Зеленський прибув до Чехії, пише Nоvinky. В рамках візиту українського президента передбачено зустріч з президентом Чехії Петром Павелом.

14:45 Повітряні сили України нанесли удар по командному пункту дивізії РФ на Донеччині, повідомили у Генштабі ЗСУ.

14:10 У Румунії повторно обирають президента після скасування попередніх виборів глави держави, пише Radio România. На посаду президента претендують одинадцять кандидатів, якщо жоден із них не набере понад 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур виборів.

13:35 Україна готує наступні пакети санкцій проти країн, які допомагають Росії обходити вже наявні економічні обмеження, заявив Зеленський.

13:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1387 російських атак (позаминулого тижня – 1078), при цьому знищено 8170 російських військових (позаминулого – 7380): у середньому 5,9 за атаку (позаминулого – 6,8).

Найбільше атак відбулося на Покровському – 543 (позаминулого тижня було 386), Новопавлівському – 169 (було 98) та на Курському – 160 (було 157) напрямках.

12:50 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1150 корегованих авіаційних бомб, що дещо менше, ніж попереднього тижня (було 1338), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

12:05 Єменські хусити, яких підтримує Іран, вдарили балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі, вона пала у невеликий ліс, що прилягає до під'їзної дороги в межах периметра аеропорту. За попередніми данинами, внаслідок атаки постраждали шестеро осіб. В Ізраїлі розслідують причину невдалого перехоплення ракети.

11:25 Українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, розповів керівник ГУР Кирило Буданов. Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника. ГУР використовувало три безпілотні катери Magura V7 (варіант Magura V5 для ППО) в атаці, два з яких стріляли по літаках. Екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном, за попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.

AIM-9 Sidewinder – американська ракета класу "повітря-повітря" ближнього радіуса дії, розроблена компанією Raytheon у середині 1950-х років. Після прийняття AIM-9 на озброєння 1956 року ракету багаторазово вдосконалювали, вона досі перебуває в серійному виробництві. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення. З 1955 року випущено понад 200 тисяч ракет, що робить AIM-9 однією з наймасовіших ракет класу "повітря-повітря" в історії. Крім того, ними було збито 270 літаків – більше, ніж будь-якою іншою ракетою "повітря-повітря".

11:00 У Франції планують виробити протягом цього року 1200 керованих авіаційних бомб AASM Hammer, що майже у півтора раза більше, ніж торік. Таке озброєння Франція надає Україні в рамках оборонної допомоги. Основою керованої авіаційної бомби класу "повітря-земля" AASM Hammer є бомби Mk 82 (вага – 250 кг), BLU 109 чи Mk 8 (1 тонна). Задекларована дальність польоту AASM Hammer – близько 70 км, але вона також залежить від висоти польоту. Вказується, що при скиданні такої авіабомби з малої висоти дальність коливається від 20 до 100 км.

10:30 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 165 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Приморськ ТОТ Запорізької обл.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

80 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 90%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 411 із 1042 запущених по Україні БПЛА, ще 426 локаційно втрачені (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

314,8% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

129,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

887,0% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

123,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

82,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Російські війська вночі обстріляли Нікопольщину, внаслідок чого пошкоджені три підприємства, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

08:30 Протягом минулої доби ЗС РФ використали для обстрілів населених пунктів Харківської області 11 КАБів, 18 некерованих авіаційних ракет, 9 БпЛА типу "Шахед" і 8 БпЛА невстановленого типу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів у с. Борова загинув чоловік, у Куп’янську четверо жінок поранені.

09:25 Внаслідок дронової атаки на Черкаси пошкоджено гуртожиток та виникло кілька пожеж, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

09:20 Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київ постраждало 11 людей, пожежі спалахнули у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 81 авіаційного ударів, застосував дві ракети і 158 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6384 обстріли, з них 113 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2760 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Мхи Чернігівської області; Миропільське, Краснопілля, Чернацьке Сумської області; Шевченко Перше, Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Новоандріївка Запорізької області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, одну станцію РЕБ, сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА та один ворожий засіб протиповітряної оборони. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Липове, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку агресор атакував у бік Івано-Дар’ївки та Григорівки. Загалом, минулої доби відбулося три боєзіткнення. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 113 атак агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 66 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку поблизу Новоданилівки, Новопокровки та Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців. На Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 256 артилерійських обстрілів, з них 10 — із реактивних систем залпового вогню, здійснив сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, два літаки, 163 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 129 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 18 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський заперечив, що Україна погодиться на розпливчасті умови односторонньої пропозиції президента Росії Владіміра Путіна про припинення вогню на період з 8 по 11 травня.

• Адміністрація Трампа, схоже, завершила свій перший продаж військового обладнання Україні.

• Українські війська вчора вперше збили російський літак з зенітно-ракетного комплексу (ЗРК), встановленого на військово-морському безпілотнику.

• Високопосадовці Кремля продовжують створювати інформаційні умови, які можуть підтримати військові операції проти Литви (та інших країн НАТО), просуваючи наративи, що заперечують суверенітет Литви та інших колишніх радянських республік.