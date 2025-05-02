Трамп демісував радника з нацбезпеки Майка Волца.

Водночас його кандидатуру номіновано на посаду  постійного представника США в ООН.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп  відправив у четвер, першого травня, свого радника з національної безпеки Майка Волца та його заступника Алекса Вонґа (Alex Wong) до демісії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Таким чином Волц став першим високопоставленим чиновником нової адміністрації Дональда Трампа, відправленим у відставку. Його обов'язки тимчасово виконуватиме державний секретар США Марко Рубіо.

 

Водночас Трамп оголосив, що Волц стане новим постійним представником США в ООН. «Радий повідомити, що висуваю кандидатуру Майка Волца на посаду амбасадора США в ООН. Держсекретар Марко Рубіо тимчасово служитиме радником з національної безпеки, залишаючись при цьому сильним керівником Держдепартаменту», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Сам Волц написав з цього приводу твіт у соцмережі Х, де заявив, що служити радником Трампа було для нього великою честю. «Для мене було величезною честю те, що президент Трамп мав довіру і доручив мені посаду радника з національної безпеки в його кабінеті. Немає вищого покликання, аніж служіння цінностям і свободам нашої нації та справі безпеки кожного з американців. З президентом Трампом і його командою ми відповімо на виклики сьогоднішнього світу, що виникають, і будемо твердо протистояти тим, хто хоче підірвати наш спосіб життя. Наша нація заслуговує на сміливе, непохитне керівництво, і він його забезпечить», – написав Волц.

 

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Волц став головним фігурантом скандалу з обговоренням секретних планів американських ударів по єменських хуситах у месенджері Signal. Саме він додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа (Jeffrey Goldberg) до чату, де обговорювалася секретна операція. Тоді Трамп підтримав Волца, щоб не робити негайних поступок своїм противникам, але з того часу, за словами багатьох чиновників, демісія радника з нацбезпеки стала лише питанням часу.

 

Телеканал CNN припустив, що як постійна заміну Волцу розглядається кандидатура друга Трампа, бізнесмена-девелопера та спецпосланця президента США на перемовинах щодо Близького Сходу, російсько-української війни та залагодження іранської кризи Стіва Віткоффа.

02.05.2025

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