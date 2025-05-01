1163-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:30 Російська авіація у квітні скинула більш як 5 тис. керованих авіабомб на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти України, понад 1,2 тис. – на Курщині. За минулий 2024 рік росіяни застосували близько 40 тис. керованих авіаційних бомб, а від початку 2025 року – понад 15 тис. КАБів.

13:20 Росія не виграє у війні проти України, заявив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог в ефірі Fox News:

"За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів. Вони не взяли місто Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від Дніпра, що є серйозною перешкодою. Вони не взяли Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів. І вони насправді нічого не зрушили з місця. Це рухається на метри, а не на милі"

12:40 Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України у квітні уразили та знищили понад 83 тисячі цілей, що на 8% більше, ніж у березні, ефективність ураження зросла на 5%, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

12:10 Спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф викликає у членів президентської адміністрації розчарування, що пов'язане з його підходом до переговорів із Росією, пише New York Post. Віткофф, який став фактичним особистим послом Трампа при президенті Росії Путіні на додачу до ведення справ на Близькому Сході, бере участь у зустрічах на високому рівні самостійно, і, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури. На останній зустрічі з Путіним минулої п'ятниці Віткофф був без радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують переговори. Путіна супроводжували помічник Ушаков і Дмитрієв.

12:00 Війська РФ намагаються зайти у Дніпропетровську область з південного напрямку, заявив в телеефірі речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин:

"На Новопавлівському напрямку ворог не зменшує своєї активності, і сьогодні, за минулу добу, там зафіксовано 16 штурмових дій. Зранку теж він продовжує свої штурмові дії, тому що він з усіх сил рветься туди, де саме сходяться три області: адміністративний кордон Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Ворог рветься також зайти на Дніпропетровщину з цього південного напрямку".

11:40 Похорон папи Франціска в Римі зібрав світових лідерів і став рідкісним приводом для обережного оптимізму щодо майбутнього мирних переговорів по Україні, пише Politico. Важливим моментом стало коротке спілкування Дональда Трампа з Володимиром Зеленським на полях церемонії - перша їхня зустріч з моменту провальної бесіди в Овальному кабінеті. Ця розмова, на думку європейських союзників України, ознаменувала зрушення в настроях. Кір Стармер і Емманюель Макрон протягом кількох місяців намагалися переконати Трампа послабити тиск на Зеленського і зосередитися на Путіні, стверджуючи, що російський лідер "водить його за ніс". Їхні зусилля, схоже, починають приносити плоди. Однак Лондон і Париж із тривогою очікують, чи вдасться втримати президента США на більш жорсткій лінії щодо Кремля.

За словами одного з колишніх британських послів, в Римі Зеленському "вдалося вплинути на мислення Трампа". Велика Британія і Франція протягом усього часу наголошували, що Путін "нешанобливо ставиться до Трампа, постійно порушуючи оголошене ним же перемир'я". Зазначається, що Трамп болісно реагує на загибель людей - це може бути його слабким місцем, на яке впливають союзники України.

Поворот у позиції США став можливий завдяки скоординованим діям Стармера і Макрона, які використовували свої канали зв'язку з Білим домом для передачі чіткого сигналу: Путіну не можна довіряти. Глава британського МЗС Девід Ламмі цього року говорив із держсекретарем США Марко Рубіо вже 13 разів. Стармер і Трамп спілкувалися майже настільки ж часто. За лаштунками ключовими фігурами в британській команді стали радник із нацбезпеки Джонатан Пауелл і міністр оборони Джон Гілі, за підтримки американського посла Марка Бернетта. Стівен Пайфер із вашингтонського інституту Brookings зазначив, що Трамп раніше не звертав увагу на ігнорування запитів США з боку Путіна, але його останні заяви "показують, що він відчуває, що його водять за ніс. Тепер головне питання в тому, чи готовий він змінити курс і зайняти більш жорстку позицію щодо Росії, або просто звинуватить обидві сторони і відступить.

11:20 Внаслідок нічної атаки шахедів на Одесу загинуло двоє людей, 16 людей поранено, пошкоджено триповерховий будинок на вулиці Михайлівській та 16-поверховий на 7-й станції Люстдорфської дороги, а також низка інших багатоквартирних та приватних житлових будинків, навчальний заклад, супермаркет, автомобілі, залізнична інфраструктура в Одеській області.

11:05 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 1,7% меншим, ніж в цей час вчора. Вчора ж добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:20 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 84%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 365 із 910 запущених по Україні БПЛА, ще 349 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

314,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

129,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

880,8% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

123,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

81,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Президент США Дональд Трамп вперше за своєї другої каденції погодився продати Україні зброю на суму від 50 млн доларів, пише Kyiv Post.

09:40 Російський БпЛА влучив у АЗС в Харкові, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:35 Російські ударні безпілотники атакували Одесу, в місті зафіксовано багато пошкоджень цивільної інфраструктури та виникли пожежі, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

09:30 Міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Основні положення угоди:

• Всі ресурси залишаються в українській власності – це закріплено угодою.

• Інвестиційний фонд створюється на умовах 50/50. Україна і США спільно управлятимуть Фондом. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.

• Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

• Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

• Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

• Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України.

• Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.

• Законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

• Сполучені Штати допоможуть Україні залучати інвестиції, технології та інновації через агентство DFC (Development Finance Corporation).

• Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

09:20 Уряд вчора ввечері ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 92 авіаударів, скинувши 139 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5900 обстрілів, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2677 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михайлівське, Мала Рибиця, Проходи, Миропільське, Новодмитрівка, Угроїди Сумської області; Русин Яр, Малинівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Новопіль, Русин Яр, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Іванівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Томарине Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря. На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких — із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 112 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 автомобілів окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сполучені Штати та Україна вчора підписали угоду про двостороннє економічне партнерство 30 квітня.

• Російські офіційні особи продовжують вимагати повної капітуляції України як єдиної умови, на якій Росія готова прийняти майбутню мирну угоду.

• Пєсков перебільшив нинішню військову міць Росії та її перемоги на полі бою у війні, намагаючись виправдати подальше небажання Москви йти на територіальні поступки.

• Російські офіційні особи продовжують закликати до припинення західної допомоги Україні в рамках зусиль, спрямованих на відновлення наступальних операцій, коли обороноздатність буде України ослаблена.

• Російські високопосадовці продовжують стверджувати, що Росія відкрита до дипломатичних засобів припинення війни, відкидаючи пропозиції США та України щодо припинення вогню, які б дозволили розпочати офіційні мирні переговори.

• Російські посадовці продовжують помилково зображати зусилля Європи, спрямовані на посилення власної обороноздатності (відповідно до мети президента США Дональда Трампа, який прагне, щоб Європа взяла на себе більший тягар колективної безпеки), як загрозу російській національній безпеці, що, ймовірно, підтримує російські зусилля, спрямовані на виправдання майбутньої російської агресії проти НАТО.

• Північна Корея і Росія продовжують посилювати двосторонню співпрацю, особливо у військовій та трудовій сферах.

• Українські джерела продовжують повідомляти про випадки, коли російські командири наказують своїм підлеглим страчувати українських військовополонених, порушуючи міжнародне право.