Армії багатьох європейських держав досі недоукомплектовані та недостатньо фінансуються.

Країни Європи, які входять до «коаліції охочих», заледве зможуть набрати 25 тисяч військовослужбовців для миротворчої місії в Україні. Про це повідомляє британська газета The Times з покликом на джерела у військових відомства деяких європейських країн.

Співрозмовники видання розповіли, що це питання порушувалося міністрами оборони європейських країн, які обговорили план формування об'єднаної місії. За твердженням джерел, армії багатьох європейських держав досі недоукомплектовані та недостатньо фінансуються.

За інформацією газети, голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін (Tony Radakin) запитав своїх колег, чи змогли б вони сформувати контингент із 64 тисяч військовослужбовців для відрядження в Україну в разі підписання мирної угоди. Саме Об’єднане Королівство висловило готовність скерувати на цю місію до 10 тисяч осіб.

Однак на наступних зустрічах міністри оборони з’ясували, що у них «немає жодних шансів» досягти такої чисельності і навіть мета в 25 тисяч «стане викликом для спільних зусиль», розповіло одне з джерел. Союзники також заявили голові британського міноборони Джону Гілі (John Healey), що для ефективного виконання місії в Україні потрібно потрібно 256 тисяч військовослужбовців на місцях упродовж двох років з урахуванням ротації.

Нагадаємо, що 27 березня в Парижі відбувся саміт «коаліції охочих», до якої входять приблизно 30 держав, які пообіцяли підтримувати Україну на тлі скорочення допомоги з боку США. Ідею з миротворцями активно просував президент Франції Емманюель Макрон, який взяв на себе роль розпорядника саміту.

Поти європейської місії в Україні рішуче виступає Кремль. Міністерство закордонних справ Росії нещодавно заявило, що нібито європейські країни «під маскою миротворчої місії розробляють задум військової інтервенції в Україну».