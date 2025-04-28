Рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низького рівня.

Такого низького публічного схвалення напередодні 100 днів президентської діяльності у США не фіксували за останні 80 років.

Напередодні відзначення 100 днів на посаді президента Сполучених Штатів у Дональда Трампа зафіксовано найнижчий рейтинг схвалення серед американських лідерів за останні 80 років. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного демоскопічним центром Ipsos на замовлення телеканалу ABC News і газети Washington Post.

«Наближаючись до кінця своїх перших 100 днів перебування на посаді, президент Дональд Трамп стикається зі зростаючою опозицією щодо його амбітного та суперечливого плану. Його рейтинг падає, більшість виступає проти його основних ініціатив і вважає, що його адміністрація намагається уникнути виконання розпоряджень федерального суду», – пише Washington Post, коментуючи результати опитувань.

Згідно з дослідженням, тільки 39% респондентів схвалюють те, як Трамп керує країною, 55% висловили невдоволення роботою президента. Зокрема, багато опитаних стурбовані станом економіки – 73% респондентів вважають, що вона нині перебуває в поганому стані.

Так, причиною зростання цін 71% респондентів називають запроваджені Трампом ввізні мита. Згодні з доводами президента США про те, що економіка в довгостроковій перспективі матиме більш міцне підґрунтя, тільки 31% опитаних.

Більшість учасників опитування – 58% – вважають надлишковими зусилля президента держави, спрямовані на скорочення розміру і ролі уряду, 56% стверджують, що він безпідставно перевищив свої повноваження, 55% сумніваються в прихильності адміністрації Трампа захисту прав і свобод громадян.

При цьому 67% респондентів виступили проти ідеї Трампа скасувати громадянство за правом народження, 66% проти закриття міністерства освіти.

Що стосується міжнародних відносин, то 49% опитаних вважають, що Трамп радше послабив, ніж зміцнив лідерство США у світі. При цьому 34% респондентів підтримують його зовнішню політику.

Щодо Росії, то 46% опитаних заявили, що Трамп діє занадто дружелюбно, 11% назвали його підхід надмірно конфронтаційним, 40% схвалили тактику президента.

Опитування проводили 18–22 квітня 2025 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 2464 дорослих. Похибка результатів може становити плюс-мінус два відсоткові пункти.