ФБР заарештувало суддю, яка допомагала міґранту уникнути депортації.

Інцидент викликав суспільний резонанс у США.

Аґенти ФБР затримали в п'ятницю, 25 квітня, в місті Мілуокі штату Вісконсін місцеву окружну суддю Ганнe Дуґан (Hannah Dugan). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Федеральна влада США висунула їй звинувачення у перешкоджанні роботі федеральних органів, оскільки вона приховала людину від арешту.

Згідно з матеріалами слідства, під час слухань у справі міґранта з Мексики Едуардо Флореса-Руїса (Eduardo Flores-Ruiz), який обвинувачувався в домашньому насильстві, суддю повідомили про те, що в коридорі на нього чекають аґенти міґраційної служби з ордером на арешт за незаконне перетинання американського кордону. Завершивши слухання, суддя дозволила підсудному залишити залу засідань через службовий вихід, щоб той уникнув зустрічі зі співробітниками міґраційної служби.

Мексиканського міґранта все одно було затримано, але вже після його виходу з приміщення суду. «Аґенти переслідували Флореса-Руїса вздовж усієї будівлі суду і в результаті затримали його біля перетину Стейт-стріт та 10-ї вулиці. Його скрутили та взяли під варту», – вказано у матеріалах слідства.

Це трапилося 18 квітня. Того ж дня пройшов суд, на якому пані Дуґан висунули звинувачення, а потім відпустили під підписку про невиїзд. Біля будівлі суду під час слухання зібралися протестувальники, скандуючи вимоги негайно звільнити суддю.

Інцидент викликав суспільний резонанс у США. Декілька глав американських реґіонів висловилися на підтримку судді Дуґан. За неї заступилися громадські діячі та активісти. Губернатор штату Вісконсін Тоні Еверс (Tony Evers) також висловив занепокоєння щодо того, як адміністрація президента Дональда Трампа ставилася до суддів. «На жаль, протягом останніх місяців ми бачили, як президент і адміністрація Трампа неодноразово послуговувалися небезпечною риторикою, щоб атакувати та намагатися підірвати нашу судову систему на всіх рівнях, включно з явною непокорою Верховному суду в країні, погрозами імпічменту та звільнення суддів, які виносять рішення не на їхню користь», – заявив Еверс.

«Ніхто не стоїть вище за закон»,— прокоментувала затримання судді генеральна прокурорка США Памела Джо Бонді (Pamela Jo Bondi) в соцмережі X.