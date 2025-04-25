1157-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії стабілізувалося на рівні, що відповідає сезонним показникам, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 воно було таким же, як і попереднього дня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

10:30 Вночі (із 22:30) росіяни атакували 103 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків Курськ, Брянськ, Орел РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 79%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 285 із 619 запущених по Україні БПЛА, ще 254 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

313,2% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

128,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

872,9% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

123,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, пише The Telegraph:

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню. Я не хочу бачити тимчасового припинення вогню, тому що я настільки переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливості та засоби повернутися в майбутньому. Вони робили це раніше – я не сумніваюся, що вони зроблять це знову".

09:50 Вночі внаслідок п'яти російських ударів по Харкову безпілотниками пошкоджено кілька приватних будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:45 Внаслідок атаки російських безпілотників на Павлоград загинули три людини та вісім постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:40 Рятувальники завершили пошукові роботи на місці російського ракетного удару в Києві, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Загалом загинули 12 людей, 87 постраждали.

09:35 Голова МЗС РФ Лавров заявив, що Кремль готовий досягти угоди зі США щодо України, однак зазначив, що "деякі елементи необхідно доопрацювати".

09:30 У відповідь на запитання журналістів Дональд Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ:

"Ви не знаєте, який я тиск чиню на Росію. Ви не уявляєте, який я тиск чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію, і Росія це знає, і деякі близькі до неї люди знають, інакше він би зараз не говорив".

09:25 На пресконференції Дональд Трамп прокоментував він свій пост у соцмережі Truth Social про удар по Києву з закликом "Владімір, СТОП":

"Мені не сподобалося те, що сталося минулої ночі. Я був незадоволений. Ми ведемо переговори про мир, а в цей час запускають ракети. І мені це зовсім не сподобалося. Ось це я мав на увазі".

09:20 Україна та США досягли прогресу щодо угоди про видобуток корисних копалин, але цього тижня угода не буде укладена, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, міністр фінансів США Скотт Бессент хоче, щоб питання заморожених російських активів стало частиною більш широких дискусій.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 175 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 110 авіаційних ударів, застосувавши 72 ракети та скинувши 201 КАБ. Крім цього, здійснив 6178 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3148 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди, Краснопілля, Степок, Рясне, Миропільське Сумської області; Кремський Бугор Чернігівської області; Рідкодуб, Путникове Харківської області; Олександро-Калинове, Миколаївка, Яблунівка, Гродівка, Сухий Яр, Удачне, Новомиколаївка, Зелений Кут, Новопавлівка, Мирноград, Муравка, Дачне, Новопіль, Багатир, Ярова, Приют, Покровськ Донецької області; Гуляйполе, Темирівка, Приморське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських систем та один пункт управління противника. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Нового, Колодязів, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного та в бік Диліївки й Новоспаського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Звірове, Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив десять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу й Одрадного. На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Успіху не мав. На Придніпровському напрямку наші воїни успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед. На Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 26 КАБ, здійснив 367 обстрілів, з яких п’ять – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 27 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, три бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 48 ракет, 119 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 151 автомобіль окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Офіційний речник Кремля та секретар Ради безпеки Росії повторили низку давніх російських вимог, які цілеспрямовано унеможливлюють встановлення стабільного і тривалого миру в Україні та створюють умови для майбутньої російської агресії з вигідної позиції.

• Кремлівські чиновники продовжують безпідставно погрожувати країнам НАТО за те, що вони дотримуються мети президента США Дональда Трампа, згідно з якою Європа має взяти на себе більшу частину власних оборонних потреб.

• У ніч з 23 на 24 квітня російські війська провели велику серію безпілотних і ракетних ударів по Україні, що стало найбільшою серією ударів по Києву в 2025 році.

• Данія оголосила 23 квітня про новий пакет військової допомоги Україні для закупівлі артилерійських боєприпасів.

• Російський військовий суд засудив колишнього командувача 58-ої загальновійськової армії генерал-майора Попова до тюремного ув'язнення, ймовірно, в рамках постійних зусиль Кремля покарати російських військових командирів, які використовували інформаційний простір для досягнення своїх політичних цілей, що підривають владну вертикаль Путіна.