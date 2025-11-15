Трамп вимагає від ВВС $5 млрд компенсації.

Йдеться про змонтовані фрагменти його промови на мітингу шостого січня 2021 року в документальній стрічці ВВС.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що подасть до суду на британську медіакорпорацію BBC через скандал навколо документальної стрічки «Трамп: другий шанс?» (Trump: A Second Chance), яку було продемонстровано в програмі Panorama 2024 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Трампові не сподобалося, як було змонтовано фрагменти його промови на мітингу шостого січня 2021 року. Те, що ВВС визнала свою провину й попросила вибачення, господареві Білого дому видалося недостатнім.

«Ми маємо це зробити, вони навіть зізналися, що шахрували. Але це не означає, що вони не могли цього зробити. Вони шахрували. Вони змінили слова, які виходили з моїх вуст», – заявив Дональд Трамп журналістам на облавку Air Force One. Він зазначив, що планує подати позов до мовної корпорації вже наступного тижня.

Дональд Трамп також заявив журналістам, що наступними вихідними обговорить ситуацію навколо ВВС з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Президент США також сказав, що британський народ дуже обурений тим, що відбувається, оскільки це показує, що мовленнєва корпорація країни «поширює фейкові новини».

В інтерв'ю британському телеканалу GB News американський президент заявив: «Я зробив гарну заяву, а вони перетворили її на негарну заяву. Фейкові новини – це чудовий термін, але він недостатньо сильний. Це більше, ніж фейк, – це корупція». Він додав, що зобов'язаний подати на корпорацію до суду.

Скандал стався після того, як редактори змонтували промову Дональда Трампа у минулорічному випуску програми «Панорама» так, що виникало враження, ніби під час штурму Капітолію 2021 року він закликав до заворушень та насильства. У згаданій промові Трамп сказав: «Ми пройдемося до Капітолію і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів, конґресменів і конґресменок». Більш ніж через 50 хвилин під час промови він заявив: «І ми боротимемося. Ми боротимемося, як у пеклі». У стрічці ж ВВС ці два фрагменти склеєні докупи.

14 листопада керівництво BBC перепросилося перед президентом США, проте заявило, що не має наміру виплачувати Трампові компенсацію на суму один мільярд доларів, як того вимагали адвокати американського президента, погрожуючи подати позов. Корпорація не погодилася з тим, що Дональд Трамп має якісь підстави для подання позову про наклеп.

Нагадаємо, що через скандал, спричинений цим фільмом, генеральний директор ВВС Тім Дейві (Tim Davie) та керівниця підрозділу новин BBC News Дебора Тернес (Deborah Turness) подали до демісії.