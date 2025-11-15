Трамп вимагає від ВВС $5 млрд компенсації.

Йдеться про змонтовані фрагменти його промови на мітингу шостого січня 2021 року в документальній стрічці ВВС.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що подасть до суду на британську медіакорпорацію BBC через скандал навколо документальної стрічки «Трамп: другий шанс?» (Trump: A Second Chance), яку було продемонстровано в програмі Panorama 2024 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Трампові не сподобалося, як було змонтовано фрагменти його промови на мітингу шостого січня 2021 року. Те, що ВВС визнала свою провину й попросила вибачення, господареві Білого дому видалося недостатнім.

 

«Ми маємо це зробити, вони навіть зізналися, що шахрували. Але це не означає, що вони не могли цього зробити. Вони шахрували. Вони змінили слова, які виходили з моїх вуст», – заявив Дональд Трамп журналістам на облавку Air Force One. Він зазначив, що планує подати позов до мовної корпорації вже наступного тижня.

 

Дональд Трамп також заявив журналістам, що наступними вихідними обговорить ситуацію навколо ВВС з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Президент США також сказав, що британський народ дуже обурений тим, що відбувається, оскільки це показує, що мовленнєва корпорація країни «поширює фейкові новини».

 

В інтерв'ю британському телеканалу GB News американський президент заявив: «Я зробив гарну заяву, а вони перетворили її на негарну заяву. Фейкові новини – це чудовий термін, але він недостатньо сильний. Це більше, ніж фейк, – це корупція». Він додав, що зобов'язаний подати на корпорацію до суду.

 

Скандал стався після того, як редактори змонтували промову Дональда Трампа у минулорічному випуску програми «Панорама» так, що виникало враження, ніби під час штурму Капітолію 2021 року він закликав до заворушень та насильства. У згаданій промові Трамп сказав: «Ми пройдемося до Капітолію і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів, конґресменів і конґресменок». Більш ніж через 50 хвилин під час промови він заявив: «І ми боротимемося. Ми боротимемося, як у пеклі». У стрічці ж ВВС ці два фрагменти склеєні докупи.

 

14 листопада керівництво BBC перепросилося перед президентом США, проте заявило, що не має наміру виплачувати Трампові компенсацію на суму один мільярд доларів, як того вимагали адвокати американського президента, погрожуючи подати позов. Корпорація не погодилася з тим, що Дональд Трамп має якісь підстави для подання позову про наклеп.

 

Нагадаємо, що через скандал, спричинений цим фільмом, генеральний директор ВВС Тім Дейві (Tim Davie) та керівниця підрозділу новин BBC News Дебора Тернес (Deborah Turness) подали до демісії.

 

15.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пам'ятати співом
Дзвенислава Саф'ян
Український вокальний ансамбль Alter Ratio здійснив осінні виступи в Берліні та Гаазі, презентувавши програму «Lux Aeterna. Revoice», що поєднала новітню українську музику, поезію й електроніку.
15.11.25 | | Штука
«Територія знаку» Люби Лебідь-Коровай
Ірина Матоліч
Мистецтво знаку – пошук рівноваги між видимим і невидимим. Воно нагадує розмову з тишею, у якій контур, колір, лінія промовляють без звуку, повертаючи до архетипів, які попри зміну епох залишаються в культурі живими.
14.11.25 | | Штука
Флейтові дарунки Музичної Академії
У неділю, 16 листопада, о 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького, (м. Львів, вул. М. Кривоноса, 1) відбудеться концерт «Флейтові дарунки Музичної Академії» під керівництвом професора Андрія Карпяка
13.11.25 | | Штука
Хитра історія з Бродів
Тетяна ГУБРІЙ
У Театрі Заньковецької знову прем'єра: на сцену за драматургією Андрія Бондаренка вийдуть духи, описані ще Гавриїлом Костельником. Будуть вчити глядача, як пережити втрату
13.11.25 | | Галичина
Пристрасний світ наших бабусь
Юрій Винничук
Львівська преса за Польщі застерігала жінок не шпурляти важких предметів в голову своїм чоловікам. Причина поважна: можна не отримати аліментів
12.11.25 | | Дискурси
Заньківчанська прем’єра із привидом 
Старосвітська історія з привидом – так визначають наступну прем’єру театру «Брідські явища» за п’єсою сучасного автора Андрія Бондаренка, що створена на основі реальних подій.
12.11.25 | | Штука
Memento mori
Майкл Мишкало
Тільки в тиші можна відчути цей день – ми ще тут, але ніщо не вічно, ніяких гарантій нема і не було, люди інколи йдуть в одну мить, назавжди. Живіть, не існуйте, робіть добрі справи
11.11.25 | | Дискурси
Не помітили війну
Юрко ТИМЧУК
Найновіша українська історія з Анджеліною Джолі ще більше урізноманітнила і без того дивну картину сучасності. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.11.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.