1153-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 02:00) росіяни завдали удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою «Онікс» із Криму, по Миколаївщині — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також атакували Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 93%.

За минулі сім днів було збито 180 із 392 запущених по Україні БПЛА, ще 157 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

312,5% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

128,4% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

865,3% артилерійських систем (з них 12,0% за минулий тиждень),

122,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,1% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Через неправильно налаштовану спільну папку на Google Drive понад 11 тисяч американських чиновників отримали доступ до конфіденційних планів Білого дому й інформації щодо безпеки, пише The Washington Post.

09:35 США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної під контролем США території навколо Запорізької атомної електростанції, пише The Wall Street Journal.

09:30 Сполучені Штати очікують на відповідь України щодо визнання Криму російським і відмови України від вступу в НАТО, пише The Wall Street Journal.

09:25 Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth висловив сподівання, що Україна й РФ укладуть угоду вже цього тижня:

"Сподіваємося, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами, які процвітають, і зароблятимуть статки!"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога. На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше. На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка. На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 670 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 одиниць автомобільної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Запропоноване Росією короткочасне великоднє перемир'я підкреслює необхідність того, щоб текст будь-якої угоди про припинення вогню або мирної угоди був загальнодоступним, офіційно узгодженим заздалегідь з усіма сторонами і включав надійні механізми моніторингу.

• Зеленський повідомив, що в ніч з 19 на 20 квітня і вдень 20 квітня російські війська не завдавали дальніх ударів по Україні, і запропонував тимчасовий мораторій на дальні удари по цивільній інфраструктурі.

• Українські урядовці продовжують наголошувати на систематичних переслідуваннях Росією релігійних громад, зокрема християн, по всій окупованій Україні.

• Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.