Трамп закликає 70 країн обмежити співпрацю з Китаєм.

За це він обіцяє цим країнам знизити ввізні мита США.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа має намір вмовити сім десятків країн, з якими обговорюють нові торговельні угоди, обмежити їхні зв'язки з Китаєм. В обмін на це Білий дім обіцяє не підвищувати ввізне мито США на товари з цих країн. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

За даними видання, один із головних прихильників цієї ініціативи – міністр фінансів США Скотт Бессент, який уже репрезентував план президентові США Дональдові Трампу. За його задумом, такі заходи мають змусити Пекін сісти за стіл перемовин з Вашінґтоном.

На переговорах з представниками 70 держав адміністрація США планує попросити їх заборонити транзит китайських товарів через свою територію, не давати реєструвати китайські компанії у своїй юрисдикції, щоб виробники з КНР не змогли таким чином обійти підвищені для них американські мита, а також не купувати дешеві китайські промислові товари. За словами співрозмовників видання, точні вимоги відрізнятимуться для різних країн, залежно від їхньої залученості до співпраці з КНР. Скотт Бессент вважає, що такі заходи послаблять економіку Китаю, ізолюють його та змусять піти на поступки у торговельній війні зі США.

Як повідомляє видання, чиновники США вже висловлювали цю ідею на ранніх перемовинах з деякими країнами. Сам Дональд Трамп натякнув на таку стратегію в інтерв’ю для телеканалу Fox News, розповідаючи про Панамський канал. Тоді він заявив, що може змусити країни «обирати між США та Китаєм». Так він відповів на запитання про рішення Панами не відновлювати свою роль в ініціативі КНР «Один пояс, один шлях».