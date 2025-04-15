Рубіо і Келлоґ порадили Трампові бути жорсткішим з Росією.

Однак Трамп підтримує радше спецпосланця Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче досягти миру.

Кілька американских високопосадовців з найближчого кола президента Сполучених Штатів Дональда Трампа порадили йому скептично ставитися до заяв Кремля щодо миру з Україною. За їхніми словами, президент Росії Путін поки що не виявив справжнього інтересу до припинення бойових дій. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на джерела в Білому домі.

Як уточнили співрозмовники видання, група, до якої входять держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник в Україні Кіт Келлоґ, рекомендувала виявляти велику обережність у відносинах з диктатором Росії Путіним і зайняти жорсткішу позицію в питанні вимог Москви щодо територіальних поступок з боку Києва.

Однак, за словами джерел видання, президент США, як і раніше, підтримує радше спеціального посланця Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче досягти миру.

У вівторок, 15 квітня, Віткофф заявив, що Росія та США «просуваються» в укладанні угоди з Росією щодо конфлікту в Україні. За його словами, відносинам двох країн можна надати нової форми через «переконливі комерційні можливості».

Раніше видання Axios з покликом на свої джерела повідомляло, що якщо до кінця квітня домовленості про припинення вогню в Україні не буде досягнуто, президент США Дональд Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії.