Трамп відрядив війська до Панами.

Це передбачено новою угодою між США і Панамою.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і Міністр оборони США Піт Геґсет оголосили під час засідання кабінету міністрів у четвер, 10 квітня, що Сполучені Штати відрядили війська до Панами, щоб «повернути канал». Про це повідомив телеканал MSNBC.

Геґсет, розповідаючи про свій нещодавній візит до Панами, заявив: «Так, ми повертаємо Канал. Китай мав занадто великий вплив. Обама та інші дозволили їм проникнути туди. Ми разом з Панамою витісняємо їх».

Глава Пентаґону назвав свою поїздку успішною. Він зазначив, що президент Панами Хосе Рауль Муліно (José Raúl Mulino) «надсилає дуже улесливі вітання Сполученим Штатам» і що вони є «чудовим союзником». «Вони хочуть позбутися китайців-комуністів, і наші війська співпрацюватимуть з ними. У нас є шанс викинути їх (китайців – ред.) звідти», – запевнив Геґсет.

Дональд Трамп підтвердив слова Геґсета, заявивши: «Ми перекинули багато військ до Панами та заповнили деякі території, які у нас були раніше. Ми їх втратили, але тепер ми їх повернули, і я думаю, що вони дуже добре контролюються».

Війська США зможуть дислокуватися на низці об'єктів уздовж Панамського каналу в рамках нової угоди між Вашінґтоном та Панамою. Угода дозволяє американським воякам розміщуватися на контрольованих Панамою об'єктах для навчання тамтешніх військовиків, відпрацювання маневрів та інших заходів. Водночас, США не можуть будувати нових військових об'єктів.

Однак і в такому вигляді угода дає Вашінґтону право на розміщення невизначеної кількості військовослужбовців на військових базах, що використовувалися ними в минулому. Вони були споруджені США під час володіння Панамським каналом десятиліття тому.