Білий дім підготував план приєднання Ґренландії до США.

Основний акцент робитиметься не на військовій інвазії, а на переконанні мешканців острова, аби вони самі попросилися до США.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підготувала і вже надіслала відомствам інструкції щодо реалізації плану приєднання Ґренландії до Сполучених Штатів. Про це йдеться в статті газети The New York Times під назвою «Інсайд плану Трампа “здобути” Ґренландію: переконання, а не вторгнення» (Inside Trump’s Plan to ‘Get’ Greenland: Persuasion, Not Invasion).

Як повідомив виданню інсайдер з урядових кіл, Білий дім планує провести медійну кампанію і переконати мешканців данського острова у тому, що вони самі мають попросити долучити Ґренландію до США. «План мобілізує кілька міністерств, які стоять за роками розмов пана Трампа про бажання здобути Ґренландію, чия економічна та стратегічна цінність зросла, оскільки через підвищення температури топиться арктичний лід… Рада національної безпеки Білого дому кілька разів збиралася, щоб втілити слова пана Трампа (про те, що “нам потрібна Ґренландія для національної безпеки і навіть міжнародної безпеки”, – ред.) в життя, і нещодавно надіслала конкретні інструкції багатьом урядовим структурам».

Радники Трампа, розповіло інше джерело видання, обговорили використання реклами та кампаній у соціальних мережах для того, щоб сформувати вигідну для США громадську думку щодо приєднання.

Цей план, пише NYT, мабуть, уже реалізовують. Наприклад, влада США публічно заявляє, що Данія погано дбала про мешканців острова, а також стверджує, що тільки Сполучені Штати можуть захистити Ґренландію від вторгнення Росії та Китаю. Трамп також стверджує, що США допоможуть ґренландцям розбагатіти.

Адміністрація Трампа також вивчає фінансові стимули для мешканців Ґренландії, включно з можливістю заміни 600 мільйонів доларів у вигляді субсидій, які Данія надає острову, щорічним платежем у розмірі близько 10 тисяч доларів США на кожного мешканця. Сумарно американський платіж вийде суттєво меншим (приблизно на $30 млн) за данський, враховуючи, що на острові мешкає 57 тисяч громадян.

Окрім того, Трамп навіть ці видатки має намір компенсувати за рахунок прибутків від видобутку природних ресурсів Ґренландії. І йдеться про все ті ж рідкісноземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп звертався до Копенгаґена з пропозицією продати Ґренландію Сполученим Штатам ще під час своєї першої президентської каденції (2017–2021 рр.). Вже після другої інавґурації він заявив, що володіння та контроль над Ґренландією – це «абсолютна потреба», і пояснював таку необхідність національною безпекою. Прем'єр Ґренландії Муте Еґеде (Múte Egede) відповів, що Ґренландія не продається.