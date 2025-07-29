Трамп уточнив дедлайн ультиматуму Путінові: 10 днів.

Якщо за цей термін Росія не досягне домовленостей з Україною, то Вашінґтон запровадить обіцяні мита «та інші заходи» проти Москви.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уточнив термін ультиматуму, висунутий російському диктаторові Володимирові Путіну для досягнення мирних домовленостей з Україною. «10 днів – зі сьогоднішнього дня», – заявив глава Білого дому, спілкуючись з журналістами на облавку літака Air Force One у вівторок, 29 липня, під час повернення до Вашінґтона після п'ятиденного візиту до Шотландії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таким чином дедлайн має скінчитися восьмого серпня.

Американський лідер зазначив, що після закінчення цього терміну Вашінґтон запровадить обіцяні мита «та інші заходи» проти Москви. Проте визнав, що не знає, чи вплинуть вони на Росію. «Вони можуть вплинути на них (росіян – ред.) , а можуть і не вплинути. Бо Путін, ймовірно, хоче продовжувати війну», – зазначив Трамп.

За словами президента США, він так і не отримав реакції від Росії на призначений ним новий термін для припинення вогню. «Це прикро», – поскаржився Трамп.

Нагадаємо, що 14 липня американський лідер оголосив про 50-денний термін ультиматуму для Путіна, який мав би скінчитися другого вересня. У понеділок, 28 липня, Трамп значно скоротив термін. «Я встановлю новий термін: приблизно на 10 або 12 днів, починаючи від сьогоднішнього дня. Немає причин чекати», – заявив Трам на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.