Глобальне щось

Традиційно констатуємо, що сто мудреців за рік не виправлять спаскудженого одним дурнем за годину. І мова не тільки про тарифи. Огляд подій тижня в Україні.

Вибори тижня

Слово «вибори» не сприймається в Україні адекватно, і будь-яка згадка про електоральний процес викликає резонанс. Часом нездоровий. Тому принаймні балакаючим головам від влади варто було б накласти залізобетонний мораторій на навіть згадку про вибори. Але не виходить.

Свіжий приклад. Написала собі в кінці березня The Economist текст про можливість виборів в Україні вже в травні. В Києві вирішили згадати шкільний курс англійської мови, прочитати матеріал і конче його прокоментувати. «Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Парламентські партії і групи погодились, що вибори повинні пройти через 6 місяців після зняття воєнного стану. І, в принципі, наша позиція не змінилася», – заявив щодо «інсайду» від The Economist парламентський лідер фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Одних то трохи заспокоїло, бо ж сам Давид Георгійович спростував, інших занепокоїло, бо репутація в цього політика своєрідна, і якщо щось коментує Арахамія, то тема несерйозна.

Але у команди влади стався черговий комунікаційний провал і через три дні після виступу парламентарія слово взяв радник керівника Офісу президента. Михайло Подоляк розвернув контекст виборів на пункті Верховного головнокомандувача і почав пояснювати, чому Зеленський кров з носа має йти на другий президентський термін. Позаяк Зеленський, на думку Подоляка, довів свою ефективність у зовнішній політиці та зможе забезпечити консолідацію партнерської підтримки для відновлення країни після війни, а ще «він (Зеленський, – авт.) глибоко всередині війни і розуміє, як із неї виходити. Моя (Подоляка, – авт.) позиція залишається незмінною – Зеленський має йти на другий термін».

Можна було б з цього приводу згадати прислів’я «якби Бог слухав собаку, то з неба падав би не дощ, а кості», але не будемо – державні мужі відпрацювали свою програму, бо такі в них правила гри. Тому чекаємо продовження теми «Вибори не готуються – але якщо щось, то Зеленський переможе».





Американці тижня

Представники світової «демократії №1» продовжують дивувати. Девіантна політика Дональда Трампа буде цікавою психіатрам – але не Трампом єдиним дивують Штати.

2 квітня одним розчерком пера господар Білого дому почав торговельну війну зі всією планетою, крім РФ і Білорусі. Пояснювати феномен-абсурд випало міністрові фінансів Скотту Бессенту. Чиновник, якого вважали одним з притомних членів команди Трампа (на тлі Джея Ді Венса і макак-лапундер буде виглядати відносно пристойно), придумав виправдання: «З Росією і Білоруссю ми не торгуємо. Вони під санкціями». На брехні міністра делікатно піймали французи з Le Monde, які вказали, що торговий баланс США і Росії у 2024 році становив близько $3,5 млрд і тарифи для РФ мали б становити 42%. Таким чином Бессент або говорить неправду, або є некомпетентним. І невідомо, що гірше.

Відзначилася і не надто багатослівна посол США в Україні Бріджит Брінк. Правда, і цього разу пані дипломат не говорила, а писала і потім переписувала. Після трагедії в Кривому Розі Брінк в соцмережі спершу продемонструвала всю політкоректність до окупантів: «Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика і ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися». Таке формулювання вибісило президента Зеленського, який назвав епістолярну реакцію Брінк на черговий воєнний злочин росіян «слабкою» і підкреслив, що американці бояться навіть вжити слово «російська», говорячи про ракету, що вбила українських дітей. Потім амбасадорка робила спроби писати більш відповідно до реальності – але тут випадок, коли запам’ятовується перше слово.

На цьому тлі дуже людською виявилася поїздка в Україну Марка Бернса, якого називають особистим духовним радником Трампа. Бернса запросив до нас головний рабин України Моше Асман, «щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії». Для цього Асман їздив з Бернсом в Ірпінь, Бучу і Бородянку. У Кривий Ріг пастор приїхав після російського звірства і зробив висновок: «Вчора російська ракета влучила в Кривий Ріг, в результаті чого загинуло 16 людей, в тому числі 6 дітей. Трагічна втрата невинних життів. Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти такого терору». Може особистий духівник Трампові мозги трохи вправить.

Соціологія тижня

Проте навіть на духовних наставників щодо скерування президента США на правильний шлях українці особливо не сподіваються. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив чергове дослідження щодо сподівань на діяльність Трампа.

Аналізувати його варто, враховуючи динаміку.

У грудні минулого року 31% опитаних тим же КМІС в Україні вважали, що з приходом Трампа в Білий дім наша країна може розраховувати на скоріше несправедливий чи зовсім несправедливий мир. При цьому 23% опитаних українців вважали, що можна розраховувати на скоріше справедливий чи повністю справедливий мир.

Дональд Фредович показав свої миротворчі здібності максимально швидко, і вже за даними опитування 14 лютого – 4 березня 2025 року кількість тих, хто вважає, що при Трампі ми можемо розраховувати на скоріше несправедливий чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%. При цьому лише 11% вірили в справедливий мир.

І от в опитуванні 12–22 березня поточного року тих, хто вважає, що буде несправедливий мир при нинішньому президентові США, стало трохи менше – 55%. Але за результатами того ж дослідження 73% опитаних заявили, що президентство Трампа буде поганим для України. Оптимістами відносно діяльності Трампа щодо України є 19% опитаних.





Нововведення тижня

1 квітня був не тільки День сміху (чи День дурня, то як кому більше подобається), а й момент, коли деякі посполиті мали б згадати про свої гаманці. З 1 квітня мали подешевшати деякі ліки і подорожчати всі тютюнові вироби. Виявилося, що з ціноутворенням не все так просто, навіть коли відповідні документи підписує президент.

Фармацевти-провізори прокрутили якісь операції, які простим смертним навряд чи збагнути в тому житті, і для потребуючих дешевих аскорбінки й аспірину щастя в перший день другого місяця весни не настало. Страхи нікотинозалежних громадян про пачку найдешевших цигарок за півтори сотні гривень також поки що не матеріалізувалися. Інформаційний шум стосовно залучення силових структур (аж до СБУ) до процесу збільшення доступності незахищених шарів населення в аптеки триває, так само питання оздоровлення нації шляхом підвищення українських акцизів до рівня акцизів Євросоюзу зависло.

Завжди актуальне для воюючої країни питання всього, що має стосунок до мобілізації. З 1 квітня втратило чинність бронювання від мобілізації, яке було оформлене за старими правилами. Тепер підприємства зможуть бронювати співробітників тільки через сервіс «Дія», а процес займатиме 72 години. Крім того, військові лікарські комісії (ВЛК) з 1 квітня зобов’язані публікувати висновки про придатність особи в електронному форматі. Статус медогляду можна буде побачити в застосунку «Резерв+», а паперову версію постанови ВЛК видаватимуть на руки за бажанням.

І «на десерт» – з 1 квітня до 30 травня в річках та їхніх притоках (і до 19 червня на озерах, затоках і водосховищах) заборонено вилов риби. Не так, щоб зовсім, – у спеціально відведених місцях одній особі можна буде за добу виловити до трьох кілограмів продукту, багатого фосфором та іншими елементами таблиці Мендєлєєва.