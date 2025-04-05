Українським біженцям у США надійшли листи з вимогою полишити країну.

Згодом міністерство внутрішньої безпеки США визнало,  що послання надіслано помилково.

 

 

Громадяни України, які перебувають у Сполучених Штатах з кінця лютого 2022 року в рамках програми отримання притулку U4U, отримали листи з вимогою полишити країну. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній кореспондент радіо «Голос Америки» Остап Яриш. У листах, надісланих електронною поштою нібито від імені Прикордонно-митної служби США, йшлося про те, що статус українців, які перебувають у США, переглянуто і вони більше не мають законного права перебувати в країні.

 

«Вам пора покинути Сполучені Штати… Дозвіл на ваше перебування в країні закінчиться через сім днів. Якщо ви не покинете США негайно, до вас можуть застосувати правоохоронні дії, які призведуть до висилки з країни. Вас піддадуть кримінальному переслідуванню, штрафам та іншим законним заходам… Не намагайтесь залишитись у США. Федеральний уряд вас знайде», – йшлося в листах, які надійшли з офіційної урядової пошти США. Скільки людей отримали такі послання, достеменно невідомо.

 

За словами Остапа Яриша, ці послання поважно стривожили міґраційних адвокатів, адже жодних інших офіційних повідомлень про негайне скасування програми U4U не оприлюднювалося.

 

Згодом у міністерстві внутрішньої безпеки США журналістам підтвердили, що справді розіслали такі листи, але запевнили, що зробили це помилково і що в жодного українця, який перебуває в США в рамках гуманітарних програм, статус не змінився. Самі програми, в рамках яких після початку повномасштабного російського вторгнення 240 тисяч українців отримали притулок у США, продовжують діяти. Українцям, які отримали розсилку, через деякий час прийшло оновлення: «Умови вашого перебування в країні на цю мить залишаються без змін».  

 

Нагадаємо, що на початку березня інформаційна агенція Reuters з покликом на джерела повідомляла, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити легального статусу 240 тисяч українських біженців, скасувавши гуманітарні програми. Згодом адміністрація Трампа назвала ці повідомлення фейками, а речниця Білого дому Керолайн Лівітт додала, що «наразі рішення не ухвалене».

 

05.04.2025

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