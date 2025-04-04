1136-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 РФ втратила величезну кількість техніки в Україні й зараз розширює свої можливості з виробництва наступальних озброєнь, повідомив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі на слуханнях в Комітеті Сенату США.

"Вони розпочали війну, маючи десь близько 13 тисяч танків у військах і на зберіганні, і зараз вони починають наближатися до вичерпування танків на зберіганні. РФ готується до наступальних дій проти України і, можливо, країн НАТО, але не до наступу української сторони. Вони значно розширили свої можливості з виробництва деяких видів артилерійських снарядів, крилатих ракет і виробляють деякі види озброєнь, такі як односторонні ударні безпілотники у величезній кількості, яких до війни вони взагалі не виробляли. Я б охарактеризував цей потенціал як наступальний. Іншими словами, вони не захищаються від можливого вторгнення з боку України. Вони готуються до продовження наступальних дій проти України і, можливо, союзників по НАТО, якщо вони досягнуть успіху в Україні".

11:05 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 8,5% меншим, ніж у цей же час вчора. Причина – відчутне потепління а також встановлення ясної погоди майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби. Причина – підвищення температури повітря у більшості регіонів.

10:45 Україна значно зміцнила свою оборону за минулий рік і покращила здатність генерувати сили, чим зменшила вірогідність програшу у війні з РФ, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі на слуханнях в Комітеті Сенату США у справах збройних сил:

"Україна в набагато кращій позиції, щоб не програти війну. Вони створили дуже сильну оборону, і вони покращили свою здатність генерувати сили, тому вони в набагато кращому становищі, ніж були. Вони намагаються перемогти. Вони хочуть почати з того, щоб Росія не перемогла".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

308,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

126,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

832,9% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

121,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

79,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:55 Внаслідок російської дронової атаки у Київській області травмовані двоє людей та горіли автосалон, парковка, пошкоджені майже три десятки авто, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

09:45 Вночі (із 21:30) росіяни атакували 78 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ рф.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 82%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 327 із 605 запущених по Україні БПЛА, ще 198 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

09:30 Внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю постраждав цивільний, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 Внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові три людини загинули, 32 поранені, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:20 Внаслідок атаки російських БпЛА по Дніпру постраждало троє людей, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Степок, Миропільське, Покровка, Петрушівка, Велика Писарівка, Тур’я, Проходи, Краснопілля, Рясне, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області; Миколаївка Чернігівської області; Покровськ, Новопіль, Воскресенка Донецької області; Січневе, Великомихайлівка, Малинівка, Комишуваха Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БпЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долини. На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки, Водяного Другого, Котлярівки і Олександрополя. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів в напрямках Розливу та Костянтинополя. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське загарбники здійснили вісім марних атак на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просунутись до укріплень наших оборонців. На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 359 артилерійських обстрілів, з них чотири – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 30 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 66 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія намагається використати поточне припинення вогню і майбутні мирні переговори для захоплення значних територій в Україні та встановлення проросійського маріонеткового уряду в Києві, але якщо Кремль не зможе досягти повної капітуляції України дипломатичним шляхом, ймовірно, продовжить воєнні операції.

• Росія зіткнулася зі значними військовими й економічними проблемами, які можуть серйозно поставити під загрозу її здатність вести війну в Україні, – факторами, які можуть посилити бажання Кремля досягти своїх цілей шляхом припинення вогню за посередництва посередників або мирних переговорів у короткостроковій перспективі, якщо це можливо.

• Міністерство фінансів США оголосило 2 квітня, що Сполучені Штати зняли санкції з Каріни Ротенберг, дружини російського бізнесмена й олігарха Боріса Ротенберга.

• Російська держдума 3 квітня ухвалила законопроєкт про надання статусу ветеранів російським військовослужбовцям і учасникам добровольчих формувань, які воювали в Курській області.