Республіканські кандидати до Конґресу перемогли у Флориді.

Демократи взяли гору на виборах до Верховного суду штату Вісконсін.

Сюзан Кроуфорд

Два кандидати від Республіканської партії перемогли у вівторок, першого квітня, на довиборах у Флориді до Палати представників Конґресу Сполучених Штатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Два місця у Палаті представників стали вакантними після того, як президент США Дональд Трамп призначив на посади у своїй адміністрації конгресменів-республіканців Майкла Волтца та Метта Ґетца (Matt Gaetz). Варто заначити, що Флорида вважається традиційно «червоним» штатом, тобто там зазвичай перемагають республіканці.

Боротьба за одне з двох вакантних місць проходила між республіканцем Ренді Файном (Randy Fine) та демократом Джошем Вейлом (Josh Weil), який витратив на свою кампанію у 9 разів більше коштів, ніж його республіканський опонент. Кандидат демократів програв із відривом у 14 пунктів. Але навіть це дало демократам привід для оптимізму, оскільки на виборах у листопаді відрив республіканського кандидата Майкла Волтца становив 30 пунктів.

На другому окрузі начальник Фінансового управління штату, республіканець Джиммі Патроніс (Jimmy Patronis) переміг свою демократичну опонентку Ґей Валімонт (Gay Valimont) – активістку зі запобігання насильству з використанням зброї. За даними Федеральної виборчої комісії, до 12 березня Валімонт зібрала майже 6,5 мільйона доларів на свою кампанію. Тоді як Патроніс зібрав трохи більше 2,1 мільйона доларів. Демократи стверджують, що такі великі суми вони отримали завдяки підтримці звичайних людей, викликаній гнівом у перші два місяці другої каденції Трампа. Сам американський президент, звісно, активно підтримував обох республіканських кандидатів.

Перемога республіканців у цих округах була очікуваною. Відтак республіканці в Палаті представників Конґресу тепер диспонуватимуть 220-ма місцями, у демократів – 213 місця.

Ще одним помітним результатом спеціальних виборів стала перемога кандидатки від демократів на виборах до Верховного суду штату Вісконсін. Сюзан Кроуфорд (Susan Crawford) здобула переконливу перемогу над республіканцем Бредом Шимелом (Brad Schimel) – колишнім генеральним прокурором штату.

На підтримку кандидатури Шимеля під час передвиборчої кампанії мільярдер Ілон Маск витратив 25 мільйонів доларів. Це безпрецедентна сума в історія виборів суддів. Ба більше, Маск запропонував по 100 доларів кожному мешканцю штату, який поставить свій підпис під петицією проти «суддів-активістів» та по 50 доларів тим з виборців, хто надасть свою знимку поряд з виборчою дільницею.

Внаслідок обрання судді Кроуфорд у Верховному суді штату більшість перейде до демократів (4:3). А Верховний суд незабаром розглядатиме позов щодо законності переділу кордонів виборчих округів у штаті, завдяки яким республіканські кандидати отримали перевагу на виборах до Конґресу.

Вибори у Флориді й Вісконсіні можна теж трактувати як перший тест популярності президента США Дональда Трампа та Республіканської партії, під контролем яких перебуває Білий дім і Конґрес після виборів у листопаді 2024 року.