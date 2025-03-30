1131-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Вночі (із 20:00) росіяни атакували балістичною ракетою із Ростовської обл. рф та 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

35 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 90%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 481 із 887 запущених по Україні БПЛА, ще 299 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 88%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

307,1% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

125,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

827,9% артилерійських систем (з них 12,3% за минулий тиждень),

120,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

79,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного удару, залучив одну ракету та скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2745 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Михайлівське, Наумівка, Степок, Проходи, Петрушівка, Угроїди, Краснопілля та Миропільське Сумської області; Слатине Харківської області; Олексієво-Дружківка, Олександропіль, Сухий Яр, Полтавка, Козацьке, Мирноград, Покровськ, Чунишине, Гришине, Новоолександрівка, Новопавлівка, Зелений Гай, Піддубне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 93 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 15 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове. На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 автомобілів окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські й американські посадовці продовжують переговори щодо умов тимчасового припинення бойових дій у Чорному морі та ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Це свідчить про те, що перемир'я ще не є повністю кодифікованим.

• Схоже, що Кремль використовує переговори про припинення вогню в Чорному морі зі Сполученими Штатами, щоб перевірити, до якої міри Росія може домогтися поступок від Заходу, оскільки реалізація морського перемир'я не вимагатиме жодних санкційних послаблень.

• Європейські союзники продовжують надавати Україні фінансову та матеріальну підтримку і домовилися про розширення обміну розвідданими з Україною.

• За повідомленнями, російські війська готові активізувати наступальні операції на кількох ділянках фронту навесні та влітку 2025 року в надії вплинути на перемир'я та мирні переговори, що тривають.

• Росія продовжує завдавати удари по цивільній інфраструктурі в Україні на тлі повідомлень про зміну тактики ударів, які стають більш смертоносними.

• За повідомленнями, російські війська використовують більш досконалі безпілотники дальнього радіусу дії, що ускладнює операції української протиповітряної оборони і дозволяє більшій кількості безпілотників проникати в зону дії української системи протиповітряної оборони.

• Зеленський наказав Міністерству оборони і Генеральному штабу України створити нову авіаційну вертикаль командування в рамках українського Генерального штабу і провести широкомасштабну реформу управління авіацією для посилення повітряних можливостей України.

• Міністерство оборони Росії оголосило про початок навчань «Військово-морський флот Індри 2025» у Ченнаї (Індія).