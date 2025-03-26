1128-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 Франція вважає, що Китай може вплинути на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні, заявив міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро під час візиту в Пекіні у 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами.

12:25 Франція пропонує розгорнути миротворчі сили у центральній частині України, ймовірно, вздовж річки Дніпро, пише The Associated Press з посиланням на французького посадовця знайомого із закритими дискусіями розглядаються й інші можливі варіанти розміщення сил підтримки ще далі від фронту, на крайньому заході України чи в сусідній країні

12:20 У зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів роботу у Сумській області в бригадах ДШВ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах:

"Тут, в операційній зоні угруповання військ "Курськ", наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії"

11:45 У відкритому доступі виявили особисті дані високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема радник президента з нацбезпеки Майк Волц, голова Пентагону Піт Гегсет та директорка національної розвідки Тулсі Габбард, пише Spiegel.

11:40 Президент США Дональд Трамп намагався створити хороші дипломатичні відносини з Росією, але такі методи не працюють з Путіним і послаблення санкцій матиме протилежний ефект, вважає президент України Володимир Зеленський:

"Дональд Трамп намагався створити хороші дипломатичні відносини з Росією. Але такі методи не працюють з такою людиною, як Путін. Пропонуєте послабити санкції в обмін на поступки з його боку? Це не спрацює. Путін - не та людина, яка буде вдячна. Якщо Дональд Трамп послабить санкції проти Росії, він зробить лише один висновок: він слабкий президент і тому може перейти до наступного етапу".

11:20 Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського станом на другу половину березня 2025 року складає 69%, не довіряють президентові 28%, свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного впродовж 12-22 березня 2025 року. Рівень довіри у всіх макрореґіонах України приблизно однаковий – у межах статистичної похибки. Місяць тому, за результатами опитування 14 лютого-4 березня 2025 року 67% довіряли Президенту, а 29% – не довіряли; за опитуванням Центру Разумкова на початку березня 2025 року президенту Володимиру Зеленському довіряли 60% українців довіряють, не довіряли 33%.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу.

10:25 Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна може підписати економічну угоду наступного тижня, а президент США Дональд Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо виникне така необхідність

10:00 Вночі (із 20:00) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. та 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) - разом разом 79%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

За минулі сім днів було збито 54 із 981 запущених по Україні БПЛА, ще 313 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

09:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

305,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

125,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

820,0% артилерійських систем (з них 13,5% за минулий тиждень),

120,6% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

79,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

09:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 224 боєзіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 77 авіаударів, скинувши 116 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6743 обстріли, зокрема 159 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2646 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Угроїди, Михайлівське, Проходи, Миропільське Сумської області; Новопіль Донецької області; Комишуваха, Темирівка, Кам’янське, Новоукраїнка, Приморське, Степногірськ Запорізької області; Новоолександрівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, радіолокаційній станції та артилерійському засобу противника. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Дачного, Кримського та в напрямку Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Преображенка, Покровськ, Промінь, Відродження, Новосергіївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак в напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 16 атак в районах населених пунктів Рівнопіль, Новосілка, Привільне, Вільне Поле та Новопіль. На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки та в напрямку Степового. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб, здійснив 492 обстріли, дев’ять з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 108 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 169 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:40 За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року, росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації, повідомили в Генштабі ЗСУ. Ці засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року. Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.

08:35 Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після нещодавньої кібератаки, яку в компанії назвали наймасштабнішою. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки на 20 діб, але УЗ попередила про можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу.

08:30 Найскладнішим у врегулюванні російсько-української війни буде територіальне питання і в ньому необхідно розрізняти фактичний та юридичний контроль над територіями: РФ не піде з окупованих територій України, але визнавати їх російськими ніхто не буде, заявив спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог:

"Ви маєте дійти до важкого рівня дискусій. І я думаю, що найскладнішими будуть територіальні питання. Коли ви подивитеся на чотири області – Луганску, Донецьку трохи південніше, а також Запорізьку і Херсонську, то… росіяни повністю контролюють Луганську, але не інші. Отже, питання в тому, як це виглядає, як виглядають територіальні здобутки. І тоді ви повинні повернутися до того, що ми називаємо де-факто або де-юре. Де-факто означає, що ви фізично окупуєте територію, вони нікуди з неї не підуть, але ви не переходите до де-юре і не говорите, що ви повністю анексували її, ми віддаємо її вам як частину Росії. Це ті дискусії, які мають відбутися".

08:25 Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що деякі умови РФ для припинення вогню в Чорному морі передбачають зняття санкцій Європейським Союзом:

"Концепт припинення вогню в Чорному морі. Звичайно, після нашої зустрічі у своєму релізі росіяни уточнили деякі умови, виконання яких хочуть для припинення вогню. Ми оцінимо це, деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими, – це санкції ЄС".

08:20 Наразі технічні команди ще не визначили механізм моніторингу виконання Росією домовленостей щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі, через це точно оцінити дотримання цих угод поки що неможливо, пояснив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.

08:15 Внаслідок російської дронової атаки на Дніпро постраждали три людини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, підприємства, освітній заклад та десятки автомобілів.

08:10 Президент України Володимир Зеленський розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа за часте цитування кремлівських наративів:

"Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити. Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині – це посередині, а не ближче до Кремля"

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет​, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Деталі домовленостей про припинення вогню щодо енергетичних ударів і морських операцій у Чорному морі, яких офіційні представники США, України та Росії досягли 24 і 25 березня, залишаються неясними.

• Росія і Україна обмінялися звинуваченнями в нанесенні ударів і порушенні режиму припинення вогню, хоча умови припинення вогню залишаються незрозумілими.

• Російські офіційні особи недвозначно відкинули нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати можуть бути залучені до експлуатації окупованої Росією Запорізької атомної електростанції.

• Європейський Союз, ймовірно, збереже санкції проти Росії, незважаючи на вимоги Росії щодо послаблення західних санкцій як передумови для тимчасового припинення вогню з Україною в Чорному морі.

• Росія продовжує реорганізовувати загони безпілотників у нові підрозділи, ймовірно, в рамках зусиль зі створення російських військ безпілотних систем.