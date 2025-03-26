Трамп припустив, що Кремль навмисно затягує з підписанням перемир'я.

За його словами, Росія й Україна щотижня втрачають у середньому 2500 солдатів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що Росія свідомо затягує підписання угоди про припинення вогню з Україною. «Я не знаю. Але я думаю, що Росія хоче покласти край цій війні, але, можливо, вона тягне час. Знаєте, я робив так протягом багатьох років – я не хочу підписувати договір, я хочу ніби залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити. Я не певен. Але все ж таки думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося. І думаю, що Зеленський хотів би, щоб усе це закінчилося», – сказав Трамп в інтерв'ю медіакомпанії Newsmax увечері у вівторок, 25 березня.

За словами голови Білого дому, Росія й Україна щотижня втрачають у середньому загалом дві з половиною тисячі солдатів. «Вони не американці, але з цього погляду це не має для мене значення. Я бачу фотографії з фронту, але хотів би їх не бачити. Руки, ноги і голови розкидані всюди. Я просто хочу, щоб це припинилося», – додав президент США.

США під час переговорів з Україною, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії, запропонували запровадити 30-денне припинення вогню на всій лінії фронту. Київ підтримав цю пропозицію. Диктатор Росії Путін заявив, що нібито згоден з американською пропозицією припинити бойові дії, але застеріг, що існує багато «нюансів», і виставив низку своїх вимог. За підсумками телефонних перемовин Путіна з Трампом було оголошено про рішення припинити удари лише по енергетичних об'єктах.

23–25 ​​березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді проходили перемовини США з представниками Росії та України. Американці зустрічалися окремо з українською делегацією та окремо з російською. За їхніми підсумками Білий дім оголосив, що Вашингтон домовився з Києвом та Москвою залагодити безпечне судноплавство та «виключити застосування сили» у Чорному морі.