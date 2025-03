106-та Осcолінська зустріч «Українці та поляки: взаємне бачення»

Темою завтрашньої 106-ої Оссолінської зустрічі, що традиційно відбувається у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, буде «Українці та поляки: взаємне бачення».

Зустріч дасть можливість звернутися до теми польсько-українських відносин у контексті аналізу взаємних образів двох народів.

У зустрічі візьмуть участь: Лукаш Адамський – історик, публіцист, заступник директора Центру діалогу ім. Юліуша Мерошевського, та Василь Расевич – історик, публіцист, головний редактор порталу iq.net.ua.

Очікується дискусія про позитивні та негативні аспекти взаємних колективних уявлень, на яких засадах будуються відносини, що об'єднує два народи, а що роз'єднує – які є джерела непорозумінь між сусідами. Чому два народи не можуть дійти згоди в історичних питаннях? Які ще стереотипи та упередження впливають на взаємне бачення сусідів?

Лукаш Адамський – історик, політолог, спеціаліст з історії Східної Європи, зокрема з історії польсько-українських та польсько-російських відносин, а також експерт із питань зовнішньої і внутрішньої політики східноєвропейських держав.

У 2005 році закінчив факультет журналістики та політичних наук Варшавського університету, у 2011 році отримав ступінь доктора в Інституті історії Польської академії наук, захистивши дисертацію на тему «Михайло Грушевський та його погляди на Польщу та поляків».

З 2011 року працівник Центру польсько-російського діалогу і порозуміння, з 2016 року заступник директора Центру польсько-російського діалогу і порозуміння, ухвалою Сейму РП від 7 липня 2022 року трансформованого на Центр діалогу ім. Юліуша Мерошевського. У 2014 році він був доповідачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Головний редактор «AREI. Journal for Central and Eastern European History and Politics». Автор монографії «Поступовий націоналіст. Михайло Грушевський та його погляди на Польщу і поляків» (2011), «Думкою та словом. Польсько-російський ідейний дискурс XIX ст.» (2014) та ін. Редактор або співредактор кількох монографій польською та англійською мовами, присвячених історії польсько-українсько-російських відносин та джерелам до польсько-радянських відносин під час Другої світової війни і боротьби польського підпілля проти радянської влади на Волині та в Східній Галичині, зокрема «Волинь та Східна Галичина під німецькою окупацією», «Волинь та Галичина за других Совєтів» (2019).

Постійний коментатор у опінієтворчих медіа, а також аналітик у соціальних мережах.