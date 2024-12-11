105-та Оссолінська зустріч: «Центральна та Східна Європа у світлі війни».

Темою нинішньої 105-ої Оссолінської зустрічі, що традиційно відбувається у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, буде «Центральна та Східна Європа у світлі війни».

Російсько-українська війна змістила фокус уваги світу не тільки на саму Україну, а й на весь регіон Центрально-Східної Європи: регіон, про визначення, територіальні межі і навіть саму назву якого досі точаться дискусії, безсумнівно, посилив свою суб'єктність.

Російсько-українська війна змусила заговорити не лише про Україну, а також і про всю Центрально-Східну Європу – регіон, який досі залишається предметом дискусії щодо його визначення, окреслення територіальних меж і навіть самої назви. Наскільки вагомою є роль Центрально-Східної Європи як суб’єкта міжнародної політики? Яка її місія у сучасний період та якою буде після війни? Чи може вона допомогти Україні у боротьбі з росією та сприяти її вступу до ЄС і як саме?

На ці теми дискутуватимуть Микола Рябчук, публіцист та науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, та Лауринас Вайчюнас, політолог, культурний менеджер та президент вроцлавського Коледжу Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського.

Микола Рябчук – український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Почесний президент Українського ПЕН-клубу. Провідний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук (2015).

Лауринас Вайчюнас – експерт із досвідом роботи в галузі історії, політики та міжнародних відносин. З 2020 року є директором Коледжу Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського (KEW) у Вроцлаві; до цього протягом двох років був заступником директора KEW.

Зустріч (вхід вільний) розпочнеться о 17-й годині 11 грудня в читальному залі ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів (вул. В. Стефаника, 2) і транслюватиметься на fb-каналах з синхронним перекладом з польської мови на українську.

Національний інститут імені Оссолінських – польська науково-культурна інституція, розташована у м. Вроцлаві. Інститут, який у 1817 році заклав для польського народу Юзеф Максиміліан Оссолінський, розпочав свою діяльність 1827 року у Львові. Від заснування до 1945-го Національний інститут ім. Оссолінських було розміщено у приміщенні колишнього монастиря й костелу Сестер ордену кармеліток взутих на вул. Оссолінських, 2 у Львові (тепер – вул. В. Стефаника).

Після включення Галичини до складу Австрійської імперії та аж до Другої світової війни Оссолінеум залишався центром польського наукового життя і належав до найважливіших осередків розвитку польської культури в часі окупації й насильницької германізації. Інститут тісно співпрацював з різними як польськими, так і українськими культурно-науковими інституціями, здійснював широкий книгообмін. Після виселення поляків зі Львова і зміни кордону в 1945 році Оссолінеум як інституцію разом із третиною його фондів було переміщено до Вроцлава, де він знаходиться дотепер.

Установа належить до найважливіших та найдавніших польських культурних осередків із багатою бібліотечною колекцією, у складі якої першорядні для польської культури стародруки – зокрема „De revolutionibus…” (1543) Миколая Коперника, „Пісні” Яна Кохановського (1586) і рукописи, в тім числі автограф поеми „Пан Тадеуш” (1843) Адама Міцкевича.

Від 2006 року у Львові діє представництво Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві. Головне завдання представника Оссолінеуму – налагодження співпраці з ЛННБУ ім. В. Стефаника, а також з іншими львівськими інституціями, до яких після війни потрапили твори зі збірки Музею Любомирських.

Важливим елементом співпраці обох інституцій – ЛННБУ ім. В. Стефаника та Оссолінеуму – є „Оссолінські зустрічі”, організовані під патронатом генерального консула РП у Львові від 2006 року. Учасниками цих зустрічей є знані представники культури, науки і політики, які займаються проблемами польсько-українських взаємин. До 2019 року „Оссолінські зустрічі” відбувалися першої середи кожного місяця у головному корпусі ЛННБУ ім. В. Стефаника. Від 8 листопада 2010 року в рамках проєкту „Разом в Європі” гості, запрошені на „Оссолінські зустрічі”, проводили теж лекції для студентів львівських університетів. Після початку повномасштабної війни в Україні 97-ма зустріч відбулася у Вроцлаві, але потім була відновлена львівська традиція.