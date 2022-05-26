97. Оссолінська зустріч відбудеться у Вроцлаві. Тема – Стефаник.

З нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника спільно з Національним інститутом ім. Оссолінських підготувала двомовне видання творів письменника: «Василь Стефаник. Вибрані твори».

З цієї нагоди у вівторок, 31 травня, о 17:00 у Вроцлаві відбудеться 97. Оссолінська зустріч під назвою «Актуальність творчості Василя Стефаника. Погляд з Польщі та з України» за участі проф. Михайла Гнатюка – укладача та автора передмови, проф. Катажини Котинської – авторки перекладу польською мовою, та проф. Аґнєшки Матусяк – авторки післямови.

Зустріч відбуватиметься під патронатом пана Юрія Токаря – генерального консула України у Вроцлаві, та пані Елізи Дзвонкевич – генеральної консулки Республіки Польща у Львові. Двомовна трансляція буде наживо на Facebook, що, незважаючи на відстань, дозволить зробити подію доступною для українців.

Національний інститут імені Оссолінських — польська науково-культурна інституція, розташована у м. Вроцлаві. Інститут, який у 1817 році заклав для польського народу Юзеф Максиміліан Оссолінський, розпочав свою діяльність 1827 року у Львові. Від заснування до 1945 року Національний інститут ім. Оссолінських було розміщено у приміщенні колишнього монастиря й костелу сестер ордену кармеліток взутих на вул. Оссолінських, 2 у Львові (тепер – вул. В. Стефаника).

Після включення Галичини до складу Австрійської імперії та аж до Другої світової війни Оссолінеум залишався центром польського наукового життя і належав до найважливіших осередків розвитку польської культури в часі окупації й насильницької германізації. Інститут тісно співпрацював з різними як польськими, так і українськими культурно-науковими інституціями, здійснював широкий книгообмін. Після виселення поляків зі Львова і зміни кордону в 1945 році Оссолінеум як інституцію разом із третиною його фондів було переміщено до Вроцлава, де він знаходиться дотепер.

Установа належить до найважливіших та найдавніших польських культурних осередків з багатою бібліотечною колекцією, у складі якої – першорядні для польської культури стародруки, зокрема „De revolutionibus…” (1543) Миколая Коперника чи „Пісні” Яна Кохановського (1586), і рукописи, зокрема автограф поеми „Пан Тадеуш” (1843) Адама Міцкевича.

Від 2006 року у Львові діє представництво Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві. Головне завдання представника Оссолінеуму полягає в налагодженні співпраці з ЛННБУ ім. В. Стефаника, а також з іншими львівськими інституціями, до яких після війни потрапили твори зі збірки Музею Любомирських.

Важливим елементом співпраці обох інституцій – ЛННБУ ім. В. Стефаника та Оссолінеуму – є „Оссолінські зустрічі”, організовані під патронатом генерального консула РП у Львові від 2006 року. Учасниками цих зустрічей є знані представники культури, науки і політики, які займаються проблемами польсько-українських взаємин. До 2019 року „Оссолінські зустрічі” відбувалися першої середи кожного місяця у головному корпусі ЛННБУ ім. В. Стефаника. Від 8 листопада 2010 року в рамках проєкту „Разом в Європі” гості, запрошені на „Оссолінські зустрічі”, проводили теж лекції для студентів львівських університетів. Після початку повномасштабної війни в Україні організація зупинила проведення «Оссолінських зустрічей» у Львові.