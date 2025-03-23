1124-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

304,7% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

124,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

813,0% артилерійських систем (з них 14,6% за минулий тиждень),

119,7% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

79,4% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

693,5% автомобільної техніки (з них 13,7% за минулий тиждень).

09:35 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Приморськ ТОТ Запорізької обл.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 83%.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 611 із 1167 запущених по Україні БПЛА, ще 422 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 89%).

09:20 Внаслідок нічної масованої атаки російських БпЛА на Київ загинули троє людей, 10 людей поранено, повідомили в КМВА. Повітряна тривога тривала 5 год. 13 хв. (з 20:39 по 01:52). Внаслідок атаки ворожих БпЛА падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:

– Подільський район: падіння збитого БпЛА в промзоні і загоряння на 20 поверсі житлового будинку;

– Дніпровський район: пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку, пошкодження будівлі закладу громадського харчування, падіння уламків на багатоповерхівку, пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку;

– Голосіївський район: падіння уламків та займання в нежитловій зоні в 4-поверховій офісно-складській будівлі;

– Деснянський район: падіння уламків в лісопарковій смузі;

– Шевченківський район: падіння уламків у житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, скинувши 122 КАБ. Крім цього, здійснив 6689 обстрілів, зокрема 146 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Тур’я, Михайлівка, Угроїди, Петрушівка Сумської області; Єлизаветівка, Сергіївка, Покровськ Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, два засоби ППО, засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та ще одну іншу важливу ціль противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували в районі західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки неподалік населених пунктів Кримське, Диліївка, Дружба, Торецьк та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в районах Костянтинополя та Розливу.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямках Щербаків та Новоданилівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 357 обстрілів, 11 з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, шість РСЗВ, п’ять засобів ППО, 157 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 185 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.