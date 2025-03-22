1123-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (19:30) росіяни атакували 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 91%.

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 561 із 1110 запущених по Україні БПЛА, ще 430 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

304,4% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

124,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

809,6% артилерійських систем (з них 12,4% за минулий тиждень),

119,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

79,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

690,4% автомобільної техніки (з них 12,4% за минулий тиждень).

09:40 Російська армія вчора атакувала Запоріжжя, троє людей загинули, 12 травмовані, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста.

09:35 Вночі російська армія атакувала Київ 52 дронами, ППО знищила 36 дронів розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір, через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів, повідомила Київська міська військова адміністрація. Повітряна тривога тривала протягом 3 годин 28 хвилин - з 21:23 до 00:52.

09:30 Україна через позицію Росії та США наразі не може бути членом НАТО, але питання можливого надання їй гарантій за 5-статтею Договору альянса про колективну оборону є відкритим, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону.

09:25 Кінцевою метою поточного етапу переговорів, які проводить США с Україною та Росією, є досягнення тимчасового припинення вогню на 30 днів, під час якого сторони обговорять постійне припинення вогню, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

09:20 Найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої Росією проти України війни спецпосланець Трампа Стів Віткофф називає Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими, заявивши в інтерв’ю Такеру Карлсону:

"Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту. Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно",

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, скинувши 134 КАБ. Крім цього, здійснив 6407 обстрілів, зокрема 199 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Тур'я, Угроїди, Степок та Краснопілля Сумської області; Покровськ, Зоря, Олександропіль, Нова Полтавка, Гродівка, Сухий Яр, Комар, Шевченко, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Таврійське Запорізької області; Крупиця, Червоний Маяк Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 26 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, п’ять артилерійських засобів та пункт управління противника. На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівка. На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районі Білогорівки, Роздолівки, а також у бік Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру та в бік Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба, Диліївка та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 11 атак в бік Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу. На Гуляйпільському напрямку захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Новосілка та Привільне. На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося. На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБ, здійснив 276 обстрілів, дев’ять з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників, одне боєзіткнення триває до цього часу. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, три РСЗВ, 258 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 166 автомобілів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль використовує поточні переговори про припинення вогню як зброю і навмисно спотворює статус і умови майбутньої угоди про припинення вогню, щоб затягнути і підірвати переговори про врегулювання війни.

• Кремлівські чиновники використовують наративи про українські удари і бойові дії на російській території, щоб виправдати відмову від мирних переговорів з Україною і продовження війни для внутрішньої російської аудиторії.

• Спеціальний посол США в Україні Кіт Келлог заявив, що американські посадовці в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проводитимуть «човникову дипломатію» для двосторонньої взаємодії як з українською, так і з російською делегаціями.

• Росія продовжує зміцнювати свої двосторонні відносини з Північною Кореєю, незважаючи на зростаючі застереження з боку США проти поглиблення російсько-північнокорейської співпраці.

• Російські чиновники також продовжують поглиблювати зв'язки з Китайською Народною Республікою.

• Європейські союзники України продовжують докладати зусиль для надання Україні військової допомоги та зміцнення української оборонно-промислової бази.

• За оцінками українських і західних оборонних чиновників, щомісячні втрати російських військ становлять від 20 000 до 35 000 військовослужбовців.