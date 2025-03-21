США планують організувати непрямі перемовини України та Росії.

Вони проходитимуть у Саудівській Аравії.

Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів в Україні Кіт Келлоґ заявив про плани Вашінґтона провести в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії непрямі перемовини між представниками України та Росії щодо примирення. За його словами, обидві делегації сидітимуть в різних кімнатах.

«Ми залучаємо так звані технічні групи до так званих непрямих переговорів у Саудівській Аравії, на яких обидві сторони перебувають в окремих кімнатах. Одна група буде в одній кімнаті, інша група – в іншій. Вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди. Щось на кшталт човникової дипломатії в готелі – так це буде працювати. І тоді ми з'ясуємо, які у них позиції», – пояснив Келлоґ в інтерв’ю телеканалу ABCNews. На його думку, такий підхід допоможе дізнатися про вимоги сторін і зробити перший крок до врегулювання конфлікту.

Раніше президент України Володимир Зеленський та помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердили, що зустріч делегацій Росії, України та США в Ер-Ріяді запланована на 24 березня. За словами Зеленського, Україну представить під час переговорів «технічна команда». «Спочатку відбудеться зустріч української та американської сторін, потім американці зустрінуться з росіянами», – повідомив він, пославшись на пропозицію Вашінґтона. Зеленський уточнив, що предметом переговорів стане встановлення режиму припинення вогню щодо об'єктів енергетики.

Юрій Ушаков розповів журналістам, що російську делегацію на консультаціях експертних груп в Ер-Ріяді очолять сенатор Грігорій Карасін та радник директора ФСБ Сєргєй Бєсєда.

Від США у зустрічі візьмуть участь радник із питань національної безпеки президента США Майкл Волц, держсекретар Марко Рубіо та директор планування політики США Майкл Антон (Michael Anton).