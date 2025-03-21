1122-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 94 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив 6449 обстрілів, зокрема 187 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Михайлівське, Угроїди, Осоївка, Миропільське, Петрушівка, Михайлівське Сумської області; Новопіль Донецької області; Запоріжжя, Гуляйполе, Кам’янське, Різдвянка, Нижня Хортиця Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів та одну ворожу понтонну переправу. На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок та Надії. На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок та в бік Олександро-Шультиного і Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у бік Шевченко та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у бік Щербаків і Степового. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБ, здійснив 363 обстріли, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 28 бойових броньованих машин, 101 артилерійську систему, дві РСЗВ, засіб ППО, 185 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 165 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки окупантів та одну важку вогнеметну систему.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 19 на 20 березня українські військові завдали удару з безпілотника по авіабазі Енгельс у Саратовській області.

• Росія, Україна та США ще не узгодили деталі мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Український удар по авіабазі в Енгельсі в будь-якому випадку не підпадав би під дію цього мораторію, оскільки вона є військовим об'єктом.

• Кремль оголосив, що Росія і США проведуть черговий раунд переговорів у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 24 березня, і поки неясно, чи буде на цих переговорах обговорюватися питання України.

• Кремлівські чиновники продовжують посилювати наративи, які вказують на те, що президент Росії Путін не залишає свої давні цілі завоювання України і намагається використати майбутні переговори про припинення вогню для отримання випереджальних поступок з боку України та США.

• Кремлівські чиновники також працюють над загостренням напруженості у відносинах між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками, щоб зламати підтримку України з боку Заходу і підірвати альянс НАТО.

• Путін продовжує налаштовувати внутрішню російську аудиторію на підготовку до затяжної війни в Україні, а не до стійкого миру, побудованого на компромісі.

• Кремль активізує зусилля, спрямовані на зміну демографічного складу окупованої України, щоб легітимізувати претензії Путіна на окуповані території.

• Кремль також продовжує русифікацію українських дітей на окупованих територіях з метою подальшого знищення української національної та культурної ідентичності та зображення Росії як гуманного правителя окупованої України.

• Кремлівські чиновники продовжують рекламувати можливість майбутньої економічної співпраці зі Сполученими Штатами, ймовірно, для того, щоб домогтися від США превентивних поступок у переговорах про припинення вогню або мирних переговорах.

• Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 19 березня говорили про інвестиції в енергетичну інфраструктуру України.

• Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс 19 березня засудила участь Північної Кореї у війні Росії проти України та висловила занепокоєння з приводу російської підтримки Північної Кореї.

• Союзники України продовжують надавати фінансову та матеріальну військову допомогу Україні, в тому числі за рахунок коштів із заморожених російських активів у Європі.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Бєлгородській області, а російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Торецька, Покровська і Великої Новосілки.

• Росія може надати статус учасника бойових дій російським мілблогерам і військовим кореспондентам, які висвітлюють війну в Україні, ймовірно, з метою подальшої кооптації і заспокоєння російської ультранаціоналістичної спільноти мілблогерів.