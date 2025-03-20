1121-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Канада веде переговори з Європейським Союзом про участь у новому військово-промисловому проєкті, що відкриє для неї нові ринки та зміцнить оборонну співпрацю на тлі охолодження відносин зі США, пише The New York Times.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

303,7% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

124,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

803,2% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

118,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

78,9% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

684,9% автомобільної техніки (з них 10,8% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 171 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 81%.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 493 із 922 запущених по Україні БПЛА, ще 333 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 90%).

09:20 Вночі дрони атакували НПЗ і військовий аеродром в Енгельсі.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 72 авіаційних удари, скинув 123 КАБ, залучив для ураження 2560 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 6000 артилерійських обстрілів, зокрема 141 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч, Миколаївка Чернігівської області; Краснопілля, Михайлівське, Хмелівка, Самотоївка, Миропілля, Тур’я, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області; Зоря, Нова Полтавка, Гродівка, Покровськ, Зелене Поле Донецької області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Ясна Поляна, Блакитне, Новоіванівка Запорізької області; Бургунка, Вірівка, Херсон, Томарине, Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників. На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина. На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки на позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника в напрямку Новополя. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 179 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія й Україна офіційно не оголосили про запровадження тимчасового припинення вогню на великі відстані.

• Офіційні заяви США, України та Росії вказують на те, що сторони перемир'я ще не завершили узгодження деталей угоди.

• Президент Росії Путін вносить плутанину щодо термінів і деталей припинення вогню, намагаючись безпідставно звинуватити Україну в порушенні перемир'я до того, як обидві країни офіційно виконають домовленості.

• Кремль продовжує заперечувати повідомлення Трампа стосовно його телефонної розмови з Путіним 18 березня.

• Кремль продовжує вимагати від України відмовитися від української території, яку Росія не змогла окупувати, і продовжує ставити умови для висунення подальших територіальних вимог.

• Сполучені Штати, Україна та Європа продовжують погоджуватися з тим, що Україна та Європа мають бути залучені до мирних переговорів з метою припинення війни, незважаючи на зусилля президента Росії Путіна виключити Україну та Європу з таких переговорів.

• Україна і Росія 19 березня провели обмін військовополоненими.

• Заступник начальника Головного військово-політичного управління міністерства оборони Росії, командир спецназу «Ахмат» генерал-майор Алаудінов описав нещодавню тактику обману з боку Росії, яка може бути прирівняна до актів віроломства – воєнного злочину згідно з Женевською конвенцією.

• Російські мілблогери стверджують, що російський уряд повинен надати військові нагороди та соціальні пільги військовим інструкторам і працівникам російських оборонно-промислових баз.

08:35 До України прилетіли додаткові винищувачі F-16, повідомив президент України Володимир Зеленський і спростував спростував заяви росіян про нібито збиття F-16.

08:30 Вночі Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, поранено десять мешканців, у місті пошкоджені будинки, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

08:20 Президент США Дональд Трамп цікавився Запорізькою АЕС та можливою участю США в її відновленні, розповів про розмову президент Володимир Зеленський.

"Йшлося про атомну електростанцію, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією. Вона небезпечна, тому що Росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що Росія з нею не знайома, вона окупована. Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал та багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5–2 роки. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії".