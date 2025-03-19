1120-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:25 Турецька влада затримала головного політичного суперника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана мера Стамбула Екрема Імамоглу за звинуваченнями в корупції та пособництві терористичній групі, пише Reuters.

14:50 Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування силами НАТО в Європі, пише NBC News з посиланням на джерела. Зазначається, що Пентагон проводить значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США.

14:15 Зеленський заявив, що сьогодні матиме контакт з президентом США Дональдом Трампом.

“Сьогодні буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі, я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джидді була дійсно дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все би правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно”.

13:40 79% американців застерігають, що Росія порушить умови будь-якої мирної угоди: 69% республіканців і 95% демократів, вказують результати опитування Gallup. Стосовно порушень угоди Україною застереження мають 26% американців (39% республіканців і 12% демократів).

У відповідь на порушення Росією умов угоди США мали би відправити в Україну додаткову амуніцію, вважають 64% американців (46% республіканців), вдарити авіацією по російських військових об’єктах в Україні (42%, зокрема 32% республіканців) або направити наземні війська США для підтримки України (30%, зокрема 16% республіканців).

13:15 Слова Путіна про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі не мають реальної ваги, оскільки вже після цих запевнень було здійснено 145 атак дронів, 4 – ракетами С-300 і двома балістичними ракетами "Іскандер", заявив президент Володимир Зеленський. Щоб забезпечити справжню безпеку, необхідно встановити реальний контроль над виконанням домовленостей, зокрема через США. Президент наголосив, що Україна готова підготувати список цивільних та інфраструктурних об'єктів, яких не можна буде атакувати, і передати його партнерам.

13:10 Наступна зустріч команд України і США у Саудівській Аравії матиме технічний характер, на ній обговорять часткове припинення вогню і безпеку судноплавства, розповів президент Володимир Зеленський.

12:45 США ведуть таємні переговори з політичними опонентами президента Володимира Зеленського, намагаючись ослабити його позиції, пише Politico. Це частина стратегії президента США Дональда Трампа щодо дострокових виборів в Україні. У цих переговорах брали участь впливові фігури, зокрема син Трампа Дональд-молодший, його зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф, які працюють над тим, щоб ослабити позиції Зеленського і зробити його більш поступливим. На думку республіканських джерел, це може стати ключовим етапом у політичній стратегії США, спрямованій на підрив підтримки українського президента та створення альтернативних варіантів для України.

12:25 Путін "грає в ігри" з Україною, вимагаючи припинити військову і розвідувальну підтримку Заходу – ця умова неприйнятна, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

12:15 Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Путіним засвідчила, що Росії не можна довіряти, заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

12:05 53% американців вважають, США повинні продовжувати підтримувати Україну в поверненні її території, навіть якщо це потребує тривалої участі, а 45% – що припиняти конфлікт слід якомога швидше, навіть якщо це означає поступку території Росії (в грудні було відповідно 48% і 50%), вказують результати опитування Gallup. При цьому припинити війну якомога швидше воліють 77% республіканців.

11:20 Європейський Союз повинен терміново розробити чітку дорожню карту для України, щоб вона стала повноправним членом спільноти, йдеться у спільному листі високопосадовців Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії, пише Politico.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 3,4% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Причина – хмарна погода у кількох областях, внаслідок чого ефективність роботи побутових СЕС знизилась порівняно з попередньою добою. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів.

10:15 46% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, вказують результати опитування Gallup. Це на 16 процентних пунктів більше, ніж у грудні; попередній максимум був у серпні 2022 року на рівні 38%. 30% американців вважає, що рівень підтримки завеликий, що на 6% менше грудневих відсотків і 11% менше максимуму жовтня 2023 року; серед республіканців так вважає 56% (-11% до грудня), серед незалежних – 29% (-6%), серед демократів – 8% (-3%).

10:05 Вночі (із 19:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 88%.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

За минулі сім днів було збито 492 із 868 запущених по Україні БПЛА, ще 308 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

303,3% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

124,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

801,8% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

118,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

78,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

683,4% автомобільної техніки (з них 10,8% за минулий тиждень).

09:45 Вночі російські війська атакували безпілотниками Київську область, внаслідок падіння уламків у Бучанському районі поранено дві людини, пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів, дві будівлі та літня тераса одного із закладів, повідомили в поліції.

09:35 Вночі російська армія знову атакувала безпілотниками Дніпропетровщину, вісім з них збили захисники, але у Дніпрі спалахнула пожежа, у Павлоградському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:25 Українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти РФ в Криму, повідомили в ГУР. Уражено низку російських радіолокаційних станцій (РЛС): 48Я6-К1 “Подльот” (2 шт); 1Л125”Ніобій-СВ” (2 шт); 39Н6 “Каста 2Е2” (3 шт); 9С19 “Імбірь”; “Нєбо-СВ”; С-300ВМ; “Нєбо-М”; 59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”; БРЛС “Мис”, а також пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, три зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир та вертоліт Мі-8.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ, залучив для ураження майже 2200 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Медведівка, Семенівка Чернігівської області; Миропільське, Петрушівка, Тур’я, Угроїди, Михайлівське Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати та склад озброєння і військової техніки загарбників. На Харківському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового. На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Маркового і Предтечиного. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи в районах Озарянівки, Дружби, Торецька. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне, Андріївка та у бік Олексіївки. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника в напрямку Привільного та Вільного Поля. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове. На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі атаки. У Курській області минулої доби українські воїни відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, одну РСЗВ, 100 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 111 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:40 Енергосистема залізниці в Дніпропетровській області зазнала удару російських БПЛА, повідомили в Укрзалізниці. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару.

08:30 Спецпосланець Трампа Стів Віткофф повідомив, що деталі припинення вогню між Україною та РФ опрацьовуватимуть в неділю у Джидді (Саудівська Аравія).

08:20 Вночі російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні в Сумах, повідомили в ОВА.

08:10 Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення кремлівського пресрелізу, що Путін під час цих перемовин вимагав припинити допомогу Україні як умову припинення вогню:

"Ні, ми не говорили про допомогу, власне. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомогу ніколи не обговорювали".

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, іповідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін не прийняв американсько-українську пропозицію про тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення і повторив свої вимоги щодо врегулювання війни, які рівнозначні капітуляції України.

• Трамп і Путін домовилися про тимчасовий мораторій на дальні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, але точні контури мораторію наразі залишаються незрозумілими.

• Путін продовжує блокувати тимчасове припинення вогню, ймовірно, з метою отримати подальші поступки від президента США Дональда Трампа і затримати або зірвати переговори про встановлення тривалого миру в Україні.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед у західній частині Запорізької області на тлі активізації російських наступальних операцій у цьому районі, ймовірно, як частині зусиль, спрямованих на те, щоб використати навмисне затягування Росією пропозиції про тимчасове припинення вогню для здобуття перемог на полі бою.

• Повідомляється, що російські військові збільшують кількість своїх підрозділів інформаційно-психологічних операцій.