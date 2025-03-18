1119-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 Вища рада правосуддя звільнила голову ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка за "вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді".

12:40 На питання в опитуванні КМІС, що вони зараз відчувають до нинішньої влади, українці відповіли (можна було обрати до 3-х відповідей):

розчарування – 32%; надію – 28%; сором – 17%, злість – 16%, співчуття – 15%, гордість – 13%, ненависть – 11%, страх – 8%, вдячність – 8%, байдужість – 6%, симпатію – 6%, сміх – 4%.

12:00 61% відсоток зареєстрованих виборців в США обирають Україну, тоді як лише 2% – Росію, коли їх запитують, якій з двох країн вони більше симпатизують, ще 35% зазначили, що не симпатизують жодній. Із них підтримують Україну 88% демократів, 59% незалежних, а також 53% республіканців з вищою освітою; загалом 57% республіканців не підтримують жодну зі сторін (серед республіканців без вищої освіти – 62%), свідчать результати соцопитування, оприлюдненого NBC News.

49% американців вважають, що Дональд Трамп симпатизує Росії, 40% вважають, що Трамп не підтримує жодну зі сторін, а 8% – Україну (серед республіканців – відповідно 14%, 70% і 13%)

46% виборців сказали, що сприймають Зеленського прихильно, а 32% – негативно, 41% сприймають Україну позитивно і 28% – негативно (серед республіканців: 19% і 46%, серед незалежних: 30% і 26%, серед демократів: 69% і 8%; півтора року тому, в листопаді 2023 року, було: серед республіканців: 27% і 37%, серед незалежних: 42% і 23%, серед демократів: 65% і 12%).

Натомість лише 6% сприймають Росію позитивно і 68% – негативно, 3% сприймають Путіна позитивно, а 84% – негативно.

11:50 Під час робочого візиту до Львова президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України.

11:40 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 1,9% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. Причина – ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – суттєве зниження температури повітря.

11:00 Після ранкої атаки дронів РФ в Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на території школи, повідомив міський голова Віталій Кличко. Учні школи під час тривоги перебували в укритті.

10:20 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 137 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

64 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 93%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

За минулі сім днів було збито 518 із 856 запущених по Україні БПЛА, ще 272 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

303,0% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

124,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

799,7% артилерійських систем (з них 8,2% за минулий тиждень),

118,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

681,5% автомобільної техніки (з них 9,7% за минулий тиждень).

09:30 Президент США Дональд Трамп заявив, що його суперечка з Володимиром Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була частиною стратегії тиску на Україну:

"Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 139 КАБ, залучив для ураження 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Мартинівка, Піщане, Шабельне, Дорошівка, Мала Шапківка Харківської області; Покровськ, Новопавлівка, Леонтовичі, Звірове, Новосергіївка, Горіхове, Надіївка, Олексіївка, Одрадне, Розлив, Шевченко, Новопіль Донецької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини. На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове. На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку. У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, три засоби ППО, 149 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:30 Президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за вашингтонським часом, тобто до 18-ої години за київським часом, зазначивши, що, на його думку, російська сторона погодиться на тимчасове припинення вогню з Україною.

08:20 Ізраїльська армія вночі поновила проведення військової операції на території Сектору Гази, завдавши ударів по об'єктах бойовиків ХАМАСу.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, схоже, частково домігся успіху в блокуванні пропозиції про припинення вогню в рамках своїх зусиль, спрямованих на отримання превентивних поступок від президента США Дональда Трампа в переговорах про припинення війни.

• Російські офіційні особи продовжують демонструвати, що мета Росії - знищення українського суверенітету - залишається незмінною з часів до початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

• Кремль продовжує відкидати перспективу введення європейських миротворців в Україну, виступаючи проти позицій США та України з цього питання і перешкоджаючи встановленню стабільного, тривалого миру, який покладе край війні.

• Сильна українська армія, підкріплена гарантіями безпеки, залишається найважливішим компонентом сталого миру в Україні та стримування майбутньої російської агресії.

• Сполучені Штати оголосили про вихід з агентств з моніторингу воєнних злочинів, пов'язаних з війною в Україні - по суті, це одностороння поступка Росії без жодних взаємних поступок з її боку.

• Президент України Володимир Зеленський 16 березня замінив начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича на генерал-майора Андрія Гнатова.

• Російські окупаційні чиновники продовжують розробляти аналоги федеральної програми «Час героїв» в окупованій Україні в рамках довгострокових зусиль з інтеграції окупованої України в Росію та мілітаризації суспільства в окупованій Україні