1117-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

302,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

123,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

797,2% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

118,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

78,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

678,1% автомобільної техніки (з них 10,2% за минулий тиждень).

09:45 Україна - суверенна країна, тому, якщо вона попросить союзні країни розмістити на її території миротворчий контингент, не Росія має вирішувати, погоджуватися їм чи ні, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

09:40 Вночі (із 18:30) росіяни атакували 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 89%.

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

За минулі сім днів було збито 574 із 847 запущених по Україні БПЛА, ще 215 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 93%).

09:35 У разі оптимістичного сценарію, вже цієї весни може відновити роботу аеропорт у Львові і, можливо, в Ужгороді, повідомила гендиректор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська. У Львові готові працювати 5-7 авіакомпаній: Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT.

09:30 Російський шахед влучив у п'ятиповерховий будинок у Чернігові, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Постраждалих не виявлено.

09:25 Вчора ввечері, о 21:52 ЗС РФ вдарила трьома БпЛА по приватному будинку в Ізюмі, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 67-річна жінка від отриманих травм померла.

09:20 Російські війська здійснили чергову нічну атаку безпілотників на Київську область, спричинивши загорання на території виробничого підприємства у Фастівському районі, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаційних ударів, скинувши 161 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 188 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2735 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Захарівка, Хрипуни, Козача Лопань Харківської області; Іванопілля, Багатир, Сергіївка, Покровськ, Новоукраїнка, Сухий Яр, Новооленівка, Нова Полтавка, Горіхове, Олексіївка, Леонтовичі, Новопавлівка, Мирноград, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, пункт управління, засіб ППО та артилерійський засіб окупантів. На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська та у бік Петрівки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок на Куп’янському напрямку. Відбулося чотири атаки окупантів. Ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка. Два ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Оріхово-Василівки. Сімнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Дружба. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили чотири атаки в районах Новополя та Новосілки. На Оріхівському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське. Чотири безрезультатних спроби атакувати позиції українських підрозділів здійснили росіяни на Придніпровському напрямку. Минулої доби на Курщині відбулося 19 боєзіткнень, ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили десять танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 180 БпЛА та 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські мілблогери та українські офіційні особи продовжують заперечувати неаргументовану заяву президента Росії Путіна про те, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області.

• Російські війська продовжували наступальні операції в Курській області, але не повністю витіснили українські війська з цього району.

• Українські офіційні особи висловили занепокоєння наземними операціями Росії на півночі Сумської області, але сумніваються у здатності Росії провести ефективну скоординовану наступальну операцію проти міста Суми.

• Кремль, ймовірно, готується активізувати наратив, який звинувачує українські війська у військових злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українських військових, підірвати підтримку України з боку Заходу, а також зіпсувати або відкласти відверті переговори про 30-денне припинення вогню, яке президент США Дональд Трамп запропонував Путіну.

• У ніч з 14 на 15 березня російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по Україні, в тому числі здійснивши третій за останній тиждень подвійний удар по Україні.

• Президент України Володимир Зеленський призначив офіційну українську делегацію для «взаємодії з міжнародними партнерами України» в переговорному процесі щодо припинення війни 15 березня.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед під Торецьком, а російські війська - у Сумській області, а також поблизу Часів Яру та Покровська.