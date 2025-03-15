1116-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 В Білоцерківському районі внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено сім приватних будинків, написав голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

10:50 Країни – учасниці G7 закликали Росію піти за прикладом України та погодитися з умовами припинення вогню, обговоривши накладення додаткових обмежень на Москву, якщо припинення вогню не буде узгоджено, зокрема через запровадження додаткових санкцій, обмежень нафтових цін, а також додаткової підтримки України.

10:20 Вночі росіяни знову вдарили по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській та Одеській областях, без світла залишилась частина жителів цих областей, повідомили в ДТЕК.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

301,9% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

123,7% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

794,6% артилерійських систем (з них 9,0% за минулий тиждень),

118,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

676,2% автомобільної техніки (з них 10,6% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (із 19:30) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. РФ та 178 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 94%.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 600 із 876 запущених по Україні БПЛА, ще 219 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 94%).

09:40 Вночі армія РФ атакувала Одеську область дронами, в Одесі постраждала жінка, частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль, у передмісті в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей, розповів голова ОВА Олег Кіпер.

09:30 Внаслідок вчорашнього вечірнього удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по житловому кварталі Кривого Рогу поранено 14 людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади, зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора загарбники завдали одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 145 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2402 дрони-камікадзе та здійснили 5406 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Гранів, Козача Лопань Харківської області; Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Новоандріївка Запорізької області; Гродівка, Новопавлівка, Покровськ, Мирноград Донецької області; Херсон, Томарине, Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника. На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки. На Сіверському напрямку, в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Верхньокам’янське та Григорівка, противник сім разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне. На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки поблизу Новополя. На Оріхівському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П’ятихатки та Щербаки. На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника йти вперед. На Курському напрямку минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну РСЗВ, 97 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автомобільної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• ISW не виявила жодних геолокаційних доказів того, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області або деінде вздовж лінії фронту в Україні.

• Путін вхопився за заяву президента США Дональда Трампа про нібито оточення українських військ у Курській області, щоб відволікти увагу від його нещодавньої відмови від американо-української пропозиції про припинення вогню.

• Заяви Кремля після зустрічі Путіна зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня підкреслюють відмову Путіна від американсько-української пропозиції про припинення вогню і подальше небажання брати участь у добросовісних переговорах з метою припинення війни в Україні.

• Російські війська 14 березня дещо просунулися до кордону в Курській області, але українські війська все ще утримують обмежені позиції в Курській області.

• Послідовні українські удари по російських засобах протиповітряної оборони, як повідомляється, дозволяють українським безпілотникам дальнього радіусу дії все частіше проникати через російську систему ППО в глибокому тилу, в тому числі в Московській області.

• Українські військові реорганізували 3-тю окрему десантно-штурмову бригаду в 3-й армійський корпус, ще раз продемонструвавши зусилля Збройних сил України щодо переходу до корпусної структури.

• Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу і технічну підтримку та демонструють зацікавленість у зміцненні двосторонньої співпраці.