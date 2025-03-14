1115-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:45 США готові відновити поставки в Україну бомб дальнього радіуса дії, відомих як наземні бомби малого діаметру (GLSDB), після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російським перешкодам, пише Reuters. Радіус дії GLSDB – 161 км. Її компоненти – бомба малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26, відносно недорогі й наявні в армійських запасах США у великій кількості.

12:15 Секретні звіти американської розвідки ставлять під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України, стверджуючи, що російський лідер не відійшов від своєї максималістської мети – захопити контроль над країною, пише The Washington Post. Російські високопосадовці вважають, що Трамп слабкий, не має принципів і може бути відкритий для маніпуляцій.

12:00 Міністерство оборони кодифікувало й допустило до експлуатації у Збройних Силах України безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва. Коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Проєктуючи ці БпАКи, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА. Зокрема застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії. БПЛА комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття й наземні рухомі ворожі цілі, а й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони.

11:45 50% українців за жодних обставин не готові відмовлятися від українських територій у війні проти Росії (51% на заході та півдні, 50% – у центрі, 42% – на сході), 39% готові на територіальні поступки заради миру, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14 лютого – 4 березня.

11:35 Дрони Служби безпеки України вразили дві газокомпресорні станції ("Давидовская" в Тамбовській області та "Новопетровская" в Саратовській області) та польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу Радьковки в Білгородській області, повідомили в спецслужбі.

11:25 В Одесі на вулиці застрелили Дем'яна Ганула, громадського діяча, блогера, засновника і керівника ГО "Вуличний фронт", учасника Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

11:05 Сильний дощ і пориви вітру вночі зумовили повне або часткове знеструмлення 18 населених пунктів у чотирьох областях – Закарпатській, Чернігівській, Кіровоградській та Миколаївській, повідомили в "Укренерго".

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 6,4% нижчим, ніж у цей час попереднього дня. Причина – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.

10:20 Близько 56% американців (зокрема 27% республіканців) вважають, що Трамп занадто близький до Москви, свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos.

44% американців (зокрема 67% республіканців) підтримують план Трампа "обумовити військову підтримку США Україні отриманням США частки українських мінеральних багатств".

17% американців (зокрема 26% республіканців) підтримали мету Трампа поглинути Канаду.

21% американців (зокрема 34% республіканців) підтримали ідею Трампа зайняти Газу для встановлення миру на Близькому Сході.

36% американців (зокрема 65% республіканців) погоджуються з Трампом, що "США повинні взяти під контроль Панамський канал, щоб захистити свою економіку".

27% американців (зокрема 45% республіканців) погодилися з Трампом, що США повинні "взяти під контроль Гренландію, щоб армія США могла краще охороняти країну".

10:10 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 27 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 16 ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – 93%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 549 із 843 запущених по Україні БПЛА, ще 235 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

301,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

123,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

793,7% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

118,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

78,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

674,5% автомобільної техніки (з них 11,3% за минулий тиждень).

09:55 У Європейському Союзі обговорюють створення власного фонду для відправки військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 мільярдів євро, включно з 2 мільйонами боєприпасів, на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини, пише Euractiv. Країнам пропонується надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму не менш ніж 20 мільярдів євро з перспективою до 40 мільярдів євро залежно від того, що їй потрібно. Як перший крок лідери ЄС мають домовитися про виділення 5 млрд євро на 2 млн великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році.

09:45 США та Ізраїль звернулися до офіційних осіб Судану, Сомалі та Сомаліленд із пропозицією обговорити використання їхніх територій як потенційних місць для переселення палестинців із Сектору Гази згідно із запропонованим президентом Дональдом Трампом планом повоєнного устрою, пише Associated Press з посиланням на американських та ізраїльських посадовців.

09:35 Португалія відмовилася від закупівлі американських винищувачів F-35 для заміни своїх F-16 через позицію Трампа, пише Politico.

09:30 Федеральний суддя Вільям Алсуп постановив негайно поновити на роботі держслужбовців, яких звільнили в рамках ініціативи адміністрації Трампа щодо скорочення держслужбовців, і зобов’язав шість федеральних відомств – міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, оборони, енергетики, внутрішніх справ і казначейства – негайно поновити звільнених співробітників, зазначивши, що пізніше він може поширити цей наказ на інші федеральні відомства. Суд постановив, що звільнення відбулося з порушенням закону, а докази уряду – "фіктивні".

09:25 Вночі дрони знову атакували нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край), повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

09:20 Вночі ударні безпілотники атакували Москву і Московську область, зокрема прогриміли вибухи в районі Кутузовського проспекту в Москві.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаудари, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 166 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Гранів, Безруки Харківської області; Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка, Воскресенка, Шевченко, Багатир, Веселе, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Запасне, Щасливе, Новоіванівка, Лежине Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників. На Харківському напрямку противник минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка. На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль. На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1410 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін відкинув пропозицію про припинення вогню, про яку нещодавно домовилися США та Україна в Джидді (Саудівська Аравія), і запропонував альтернативну пропозицію, яка підриває заявлену президентом США Дональдом Трампом мету забезпечення тривалого миру в Україні.

• Путін пропонує альтернативну угоду про припинення вогню, яка суперечить намірам і цілям американсько-української пропозиції про припинення вогню.

• Угода про припинення вогню, запропонована Путіним, надасть Росії значні непропорційні переваги і створить умови для відновлення Кремлем бойових дій на вкрай вигідних для Росії умовах.

• Путін блокує пропозицію про припинення вогню і намагається домогтися превентивних поступок перед офіційними переговорами про припинення війни.

• Російські війська продовжують витісняти українські сили з Суджі та її околиць, а просування російських військ ближче до кордону в Курській області 13 березня сповільнилося порівняно з останніми днями.

• Російські мілблогери припустили 13 березня, що російські війська можуть розпочати організовану наступальну операцію на північ Сумської області в найближчі тижні й місяці, а також можуть атакувати Чернігівську область – відповідно до заяв президента Росії Путіна від 12 березня.

• Кремлівські чиновники продовжують використовувати наративи, подібні до тих, які Кремль використовував для виправдання своїх вторгнень в Україну, щоб створити інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти країн – членів НАТО.

• Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених, порушуючи міжнародне право.

• Росія, ймовірно, розширить своє постійне військове базування в Білорусі, щоб посилити російську військову присутність на східному фланзі НАТО.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Покровська, а російські війська – в Сумській області, а також поблизу Лиману, Сіверська і Торецька.

• Росія продовжує свою криптомобілізацію на тлі зусиль США, спрямованих на початок переговорного процесу з метою припинення війни.