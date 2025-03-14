США посилюють санкції проти банківської та нафтової сфер Росії.

Таким чином Білий дім відреагував на незговірливість Путіна в питанні припинення вогню.

 

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа посилює антиросійські санкції у банківській і нафтогазовій сферах. Про це повідомляє телеканал CBS з покликом на чотирьох співрозмовників, знайомих із планами Білого дому. Йдеться про скасування винятків для деяких банків зі санкцій, запроваджених проти Росії через війну в Україні. Таким чином, санкційний режим проти Москви стане фактично жорсткішим у відповідь на непоступливість Кремля в питанні припинення вогню.

 

Як стверджує телеканал, міністерство фінансів США не стало пролонґовувати на наступні 60 днів виняток, запроваджений ще адміністрацією Джо Байдена, який дозволяв деяким російським банкам продовжувати здійснювати певні операції в енергетичній сфері. Таким чином під обмеження тепер потрапляють «Внешэкономбанк», банк «Открытие», «Совкомбанк», «Сбербанкбанк», ВТБ, Альфа-Банк, Центральний банк Росії та багато інших. Всім їм буде перекрито доступ до американських платіжних систем для проведення розрахунків за енергетичними операціями.

 

Телеканал Fox News повідомив з покликом на джерело, що через нові обмежувальні заходи жодна європейська країна не зможе тепер розплачуватися з Росією за надані енергоносії, не ризикуючи при цьому потрапити під санкції США. «Джерело, знайоме з цим кроком, каже, що адміністрація зосереджена на припиненні бойових дій та веденні переговорів про припинення війни в Україні... Сполучені Штати продовжать застосовувати санкції, які залишаються одним із ключових важелів для досягнення цієї мети», – розповів кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс (Edward Lawrence).

 

Водночас стало відомо, що Сполучені Штати мають намір відновити постачання до України далекобійних бомб GLSDB. Ці бомби здатні заступити на полі бою ракети ATACMS, запас яких ЗСУ вже вичерпали. Про це з покликом на джерела повідомила аґенція Reuters.

 

Раніше того ж дня диктатор Росії Путін фактично відхилив пропозицію Білого дому про тимчасове припинення вогню з Україною. Тобто він сказав, що ніби й згоден, але водночас висунув низку нереалістичних умов. Дональд Трамп назвав відповідь Путіна «багатообіцяючою», але «не повною». «Багато деталей остаточної угоди вже обговорювалися. Тепер подивимося, чи братиме участь Росія. Якщо ні, то це буде вкрай розчаровуючим моментом для всього світу», – заявив президент США.

 

14.03.2025

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