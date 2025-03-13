Росія передала США перелік вимог для припинення вогню з Україною.

Тим часом Трамп очікує від Путіна згоди на 30-денне перемир'я без попередніх умов.

 

 

Росія передала Сполученим Штатам список умов для припинення воєнних дій в Україні та перезавантаження відносин. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в Білому домі.

 

Джерела аґенції не уточнюють, що саме ввійшло до цього переліку, проте підкреслюють, що умови Росії схожі на ті, які раніше Кремль висував Україні й Заходу. Серед них були відмова України від членства в НАТО та нерозширення Альянсу, нерозміщення іноземних військ на українській території, визнання Криму та чотирьох частково окупованих областей (Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської) частиною Росії.

 

Наразі невідомо, чи готова Москва вести мирні перемовин з Києвом до прийняття вказаних умов.

 

Тим часом президент США Дональд Трамп очікує від російського лідера Путіна повідомлення про те, чи погодиться він на 30-денне перемир'я, яке президент України Володимир Зеленський, згідно з його заявою у вівторок, 11 березня, прийняв «як перший крок до мирних переговорів». Готовність Путіна долучитися до потенційної угоди про припинення вогню все ще залишається невизначеною.

 

Обговорення шляхів урегулювання конфлікту в Україні активізувалося після зустрічі американської й української делегацій у вівторок, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія). За її підсумками Київ погодився на 30-денне припинення вогню з можливістю його пролонґації. Після цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тепер «м'яч на боці Росії». Президент США Дональд Трамп сказав, що чекає на згоду Кремля на негайне припинення вогню. Також господар Білого дому анонсував візит представників американської адміністрації до Росії з метою обговорення пропозиції.

 

Нагадаємо, в червні 2024 року Путін заявив, що для припинення бойових дій українські війська мають бути виведені за адміністративні кордони Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Другою умовою Кремля щодо завершення військового конфлікту є офіційна відмова України від вступу до НАТО. Досі російська влада заявляє, що всі ці вимоги залишаються в силі.

 

13.03.2025

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