Європейська розвідка здобула документ з рекомендаціями Росії на перемовинах.

Зокрема, рекомендується «розпалювати напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами», а також «продовжувати зусилля Москви з демонтажу української держави».

 

 

Розвідці однієї європейської країни вдалося отримати документ підготовлений для Кремля аналітичним центром, який тісно співпрацює з П'ятою службою ФСБ, що курує операції в Україні. Про це повідомляє газета The Washington Post. Документ з’явився за тиждень до перемовин між Росією і США в Ер-Ріяді 18 лютого. Згідно з ним, Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, «розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля Москви з демонтажу української держави».

 

У документі плани Трампа досягти миру за 100 днів названо «нереалістичними», а мирне вирішення «кризи в Україні» – «неможливим до 2026 року».

 

У документі відкидається будь-які плани відрядження миротворців до України, як пропонували деякі держави Європи, і наполягається на визнанні суверенітету Росії над захопленими нею українськими територіями. На думку авторів документа, без визнання захоплених територій російськими війна може початися знову, наприклад, за наступної адміністрації США. Вони наполягають не тільки на визнанні російського суверенітету над окупованими територіями, а й на створенні буферної зони на північному сході України на кордоні з Брянською та Бєлгородською областями, а також демілітаризованої зони в південних українських реґіонах поруч із Кримом. Ця зона мала б охоплювати також Одеську область. Можливі поступки України, наприклад, відмова від членства в НАТО і проведення виборів, у яких можуть брати участь проросійські партії, називаються «недостатніми».

 

«Насправді, нинішній київський режим не може бути змінений зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж», – цитує газета документ.

 

Видання пише, що деякі дії Москви наприкінці лютого цілком відповідають пропозиціям з документа. Так, 24 лютого Путін запропонував США спільно освоювати родовища рідкоземельних металів на захоплених українських територіях, а на перших зустрічах із представниками нової американської адміністрації Росія фокусувалася на відновленні дипломатичної інфраструктури. Про це йшлося в цитованому газетою документі.

13.03.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Нічому не дивуватися
Юрко ТИМЧУК
Тепер нас можуть вразити хіба що політики, які раптом перетворяться на рептилоїдів, аннунаків або стануть нормальними людьми. Але це не точно.
10.03.25 | | Україна
Мрії-сни...
Андрій Содомора
Одна річ – мріяти (творчі мрії), інша – снувати безконечні марні надії, бездумно і бездіяльно сподіватися на щось краще чи боятися гіршого...
10.03.25 | | Дискурси
Релігійний світогляд Шевченка
Оксана Сайко
Ніщо не викликало таких жвавих суперечок і дискусій у наукових та церковних колах, як ставлення Шевченка до релігії
09.03.25 | | Минуле
Хрест на лобі
Віталій Портников
Як людина, що очолює державу, може погодитися на її ліквідацію? Навіть під тиском, навіть під шантажем? Відповідь є простою: така людина мусить бути знайдена
09.03.25 | | Дискурси
Трамп оживляє привидів
Олеся Ісаюк
США в Україні та Східній Європі втратять більше, ніж просто політичну репутацію. Вони вже втратили легенду, натомість ожививши гіркі історичні спомини.
08.03.25 | | Україна
Кертіс Ярвін і фантомні болі імперій
Орися БІЛА
Кертіс Ярвін вважає авторитаризм порятунком від хаосу. Його ідеї, колись марґінальні, починають формувати політичну реальність...
07.03.25 | | Дискурси
Якщо США не на нашому боці
Максим МУЛЯР
Сполучені Штати сваряться зі всіма своїми союзниками й стають на бік головного ворога. Таке враження складається від спостереження за міжнародними подіями останніх днів.
07.03.25 | | У світі
Повернення Якова Оренштайна
Ігор Набитович
«Виконавець слова. Яків Оренштайн. Український видавець на перехрестях культур, ідеологій та політики» Івана Монолатія
07.03.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.