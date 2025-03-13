Європейська розвідка здобула документ з рекомендаціями Росії на перемовинах.

Зокрема, рекомендується «розпалювати напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами», а також «продовжувати зусилля Москви з демонтажу української держави».

Розвідці однієї європейської країни вдалося отримати документ підготовлений для Кремля аналітичним центром, який тісно співпрацює з П'ятою службою ФСБ, що курує операції в Україні. Про це повідомляє газета The Washington Post. Документ з’явився за тиждень до перемовин між Росією і США в Ер-Ріяді 18 лютого. Згідно з ним, Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, «розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля Москви з демонтажу української держави».

У документі плани Трампа досягти миру за 100 днів названо «нереалістичними», а мирне вирішення «кризи в Україні» – «неможливим до 2026 року».

У документі відкидається будь-які плани відрядження миротворців до України, як пропонували деякі держави Європи, і наполягається на визнанні суверенітету Росії над захопленими нею українськими територіями. На думку авторів документа, без визнання захоплених територій російськими війна може початися знову, наприклад, за наступної адміністрації США. Вони наполягають не тільки на визнанні російського суверенітету над окупованими територіями, а й на створенні буферної зони на північному сході України на кордоні з Брянською та Бєлгородською областями, а також демілітаризованої зони в південних українських реґіонах поруч із Кримом. Ця зона мала б охоплювати також Одеську область. Можливі поступки України, наприклад, відмова від членства в НАТО і проведення виборів, у яких можуть брати участь проросійські партії, називаються «недостатніми».

«Насправді, нинішній київський режим не може бути змінений зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж», – цитує газета документ.

Видання пише, що деякі дії Москви наприкінці лютого цілком відповідають пропозиціям з документа. Так, 24 лютого Путін запропонував США спільно освоювати родовища рідкоземельних металів на захоплених українських територіях, а на перших зустрічах із представниками нової американської адміністрації Росія фокусувалася на відновленні дипломатичної інфраструктури. Про це йшлося в цитованому газетою документі.