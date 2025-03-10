Трамп обіцяє найближчим часом відновити передачу розвідданих Україні.

Президент США ув’язав це питання з поступом на перемовинах щодо припинення вогню.

 

 

Сполучені Штати вже незабаром відновлять обмін з Україною розвідувальною інформацією та відомостями про дії російської армії. Про це заявив президент США Дональд Трамп, під час розмови з журналістами на облавку літака Air Force One увечері в неділю, 9 березня – повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

За словами Трампа, призупинення обміну розвідданими з Україною «практично завершено». «Ми ось-ось маємо (відновити обмін розвідданими – ред.). Ми ось-ось маємо», –розповів Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

 

Трамп також запевнив, що його адміністрація розглядає низку штрафних заходів проти Росії, включно зі запровадженням мит на товари з РФ.

 

Обмін розвідувальною інформацією був припинений після скандальної суперечки між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого. Розвідувальні дані США відіграють ключову роль для української системи ППО, що відбивають російські ракетні атаки.

 

Говорячи про перемовини, які відбудуться  11 березня в місті Джідді в Саудівській Аравії між представниками України і США, Трамп зазначив: «Я вважаю, що ми досягнемо значного прогресу цього тижня». Як розповідали раніше речники Білого дому, на зустрічі американські офіційні особи спробують з'ясувати, чи готова Україна піти на значні поступки Росії для завершення війни. Про які саме поступки йдеться, наразі невідомо. На перемовинах також обговорюватиметься доля угоди між Вашінґтоном та Києвом щодо спільної розробки корисних копалин в Україні.

10.03.2025

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