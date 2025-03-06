1107-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 Уряд Нідерландів розпочав обговорення можливого виділення 3,5 млрд євро на підтримку України у 2026 році.

12:05 Партія “Європейська солідарність” проти виборів під час війни, заявив її лідер Петро Порошенко після публікації Politico:

“Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни. На відміну від влади, яка забираючи гроші від армії, намагається купувати голоси виборців, а також неконституційними і позасудовими санкціями усуває політичних опонентів, що є політично мотивованим переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів”

12:00 Про проведення в Україні виборів до забезпечення справедливого миру не може бути й мови, заявила лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко у відповідь на публікацію Politico.

11:40 Міністерство оборони України призначило керівника Державного оператор тилу Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель. До обрання нового керівника ДОТ його обов'язки тимчасово виконуватиме буде виконавчий директор, Андрій Созанський.

11:30 Внаслідок прицільного влучання "шахедів" знищено термінал "Нової пошти" у Сумах, загинув співробітник, згоріли 2576 посилок.

11:20 Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна між Росією та Україною є "проксі-війною" між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією, і вона має закінчитися, бо ситуація наразі зайшла у "глухий кут":

"Від самого початку було зрозуміло, що президент Трамп розглядає це як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут. І відверто кажучи, це війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і Росією – і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодних ідей чи планів, як її закінчити. Це вимагатиме поступок з обох сторін, але ми повинні посадити їх обох за стіл переговорів. Очевидно, що українці повинні бути там. Це їхня країна. Росіяни повинні бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим. Це було метою, це залишається метою, і це те, на чому ми зараз зосереджені. Ми зустрічалися з росіянами два тижні тому, і мета нашої зустрічі з ними була дуже проста: Ви зацікавлені в тому, щоб говорити про припинення цієї війни чи ні? Тому що в наших відносинах нічого не може змінитися, доки триває війна. Їхньою відповіддю було те, що ми зацікавлені в обговоренні цього питання. Тепер нам потрібно продовжувати. Важко здійснювати подальші дії, коли інша сторона конфлікту заявляє, що вона взагалі не зацікавлена в мирі, а саме такий меседж надходив до нас. Сподіваюся, це було виправлено."

11:10 Споживання електроенергії знижується, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 3,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина – суттєве підвищення температури повітря в усіх регіонах та встановлення сонячної погоди майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 3,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

10:50 Франція пропонує Україні розвідувальні дані, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після повідомлень про обмеження доступу до американських даних.

10:40 Внаслідок російської атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт енергохолдингу ДТЕК в Одеській області за останні два тижні.

10:15 У криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилася група волонтерів з кількох країн: України, Сполучених Штатів, Британії, повідомив президент Володимир Зеленський.

10:10 Вночі (із 19:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. РФ та ТОТ Криму та 112 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 68 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 99%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 567 із 916 запущених по Україні БПЛА, ще 325 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

300,3% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

122,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

782,5% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

117,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

78,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

660,1% автомобільної техніки (з них 10,2% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі загинуло троє людей, понад тридцять постраждали. Крім готелю, у місті також були понівечені 14 багатоквартирних будинків, будівля пошти, майже два десятки автівок, заклад культури, 12 магазинів.

09:45 США за прямою вказівкою Дональда Трамка призупинили обмін т.зв. "летальними" даними, зокрема даними для цілевказівки таких систем, як HIMARS, частина ж "оборонних" даних, що дозволяють українцям захищатися, все ще триває, повідомляє CBS з посиланням на джерела в американській адміністрації. Джерела New York Times в адміністрації сподіваються, що перерва в постачанні даних не триватиме довго і її практичні наслідки будуть мінімальні. Одне з них розповіло, що за початковим планом передбачалося призупинити обмін на тиждень-два.

09:40 Обмін розвідданими в НАТО опинився під загрозою через політику Дональда Трампа: союзники стають більш обережними у співпраці та довірі одне до одного, пише Politico. Ситуація і так була складна через проросійську позицію Угорщини та Словаччини. Але після зближення Штатів з Росією з’явилися побоювання, чи безпечно ділитися розвідданими з Вашингтоном. Ці сумніви посилилися після повідомлень, що США тимчасово припинили передачу розвідданих Україні.

09:30 Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Брюссель, де візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради та проведе низку зустрічей: з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, з головою Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте; запланована аудієнція з королем Бельгії Філіпом.

09:25 Четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели секретні переговори про можливі вибори з деякими з головних політичних опонентів президента Володимира Зеленського в Києві, пише Politico, посилаючись на розмови з трьома українськими депутатами й американського експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії з "безжалісно амбітною колишньою прем'єр-міністеркою" Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії Петра Порошенка. Дискусії були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори, оскільки помічники Трампа впевнені, що Зеленський програє вибори через втому від війни та суспільне невдоволення з приводу корупції.

09:20 Внаслідок атаки російських дронів у Харкові пошкоджено житлову багатоповерхівку та авто, постраждала людина.

09:15 Внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі загинуло троє людей, понад тридцять постраждали. Крім готелю, у місті також були понівечені 14 багатоквартирних будинків, будівля пошти, майже два десятки автівок, заклад культури, 12 магазинів.

09:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема скинув 121 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 144 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2547 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Колодяжне, Гоптівка Харківської області; Зелене Поле, Покровськ, Чунишине, Олексіївка, Докучаєвськ, Оріхове, Бересток, Нова Полтавка, Миролюбівка, Одрадне, Веселе, Шевченко, Новопіль, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки та Нового. На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного, Скудного та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Вільного Поля. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 46 керованих бомб, а також здійснив 380 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять — з реактивних систем залпового вогню. На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 80 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 94 автомобілі окупантів.

08:15 Президент Франції Емманюель Макрон виступив зі зверненням до нації, в якому він торкнувся різних тем, включно з викликами, з якими довелося зіткнутися країні та всій Європі, а також ядерного стримування.

Макрон заявив про загрозу з боку Росії для безпеки Франції та всієї Європи, підкресливши, що війна в Україні небезпечна для всіх європейських країн: "Якщо країна може безкарно вторгнутися до свого сусіда в Європі, то ніхто більше не може бути ні в чому впевнений. Російська загроза існує, і вона зачіпає країни Європи".

Він відкинув ідею якнайшвидшого перемир'я в Україні без попередніх умов і гарантій безпеки: "Світ не може бути побудований під диктатом Росії". При цьому Макрон підкреслив, що вітає всі реальні кроки до стійкого миру в Україні: "Усі ініціативи, що сприяють встановленню миру, рухаються в правильному напрямку, і сьогодні ввечері я хотів би віддати їм належне".

Макрон згадав ідею відправки європейських військ в Україну:

"Мир в Україні, можливо, потребуватиме розгортання європейських сил. Вони не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там після підписання миру, щоб гарантувати його повне дотримання".

Макрон оголосив, що наступного тижня у Парижі планують зібрання начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в рамках гарантій безпеки.

Президент Франції підтвердив, що готовий розглянути можливість використання французької ядерної зброї для захисту європейських союзників.

Він закликав бути готовими до того, що США можуть “не залишитися на нашому боці”: “Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці. Але ми повинні бути готові, якщо це не так. Незалежно від того, буде досягнуто миру в Україні швидко чи ні, європейські держави повинні, враховуючи російську загрозу, бути здатними краще захищатися та стримувати будь-яку нову агресію”.

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими з Україною, що є однією з багатьох вимог Кремля до США, України й інших прихильників України.

• Призупинення обміну розвідувальною інформацією між США й Україною зашкодить здатності України захистити себе від постійних російських атак на військові та цивільні об'єкти.

• Призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною також дозволить російським військам посилити свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб та зростання оборонно-промислової бази України.

• Адміністрація Трампа чинить значний тиск на Україну, лідери якої продовжують пропонувати поступки і публічно декларувати свою зацікавленість у досягненні тривалого припинення війни. Така політика адміністрації Трампа підриває важелі впливу, необхідні Сполученим Штатам для того, щоб змусити президента Росії Путіна прийняти мирну угоду, яка відповідає інтересам США, України та Європи.

• Кремлівські чиновники оголосили про свій намір скористатися призупиненням військової допомоги та обміну розвідданими з боку США для отримання додаткових переваг на полі бою.

• Російські чиновники продовжують фальшиво покладати провину за відсутність змістовних мирних переговорів на президента України Володимира Зеленського, а не на президента Росії Путіна.

• Кремлівські чиновники продовжують використовувати бізнес-стимули, щоб висувати нові вимоги до США і підштовхувати Сполучені Штати до де-факто визнання анексії Росією української території.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед поблизу Торецька та Покровська.

• Повідомляється, що з лютого 2022 року до середини грудня 2024 року понад 50 тисяч російських військовослужбовців залишили свої частини і перебувають у "самоволці".