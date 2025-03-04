Трюдо звинуватив США у розв’язанні торгівельної війни проти Канади.

Оттава подала позов до Світової організації торгівлі через запровадження США підвищених тарифів на канадські товари.

 

 

«Торговою війною» назвав у вівторок, четвертого березня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо економічні заходи Сполучених Штатів проти його країни. Йдеться про підвищення митних тарифів на канадські товари до 25 відсотків. «Сьогодні Сполучені Штати розпочали торгівельну війну проти Канади. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворення Володимира Путіна, зближення з диктатором-вбивцею», – наводить його слова канадська телерадіокомпанія СВС.

 

Трюдо повідомив, що влада подала позов до Світової організації торгівлі через запровадження США підвищених тарифів на канадські товари. Оттава намагатиметься також вирішити цю ситуацію через тристоронній договір між Сполученими Штатами, Мексикою та Канадою (USMCA). Раніше канадський прем'єр також оголосив про запровадження 25-відсоткових мит у відповідь на американські товари.

 

«Тепер я хочу звернутись безпосередньо до одного конкретного американця. Дональде, ми загалом працювали разом вісім років, ми робили великі справи. Мені невластиво погоджуватися з газетою Wall Street Journal, але, Дональде, вони вказали на те, що навіть незважаючи на те, що ти дуже розумна людина, це дуже безглуздо»,— заявив Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві.

 

За його словами, «боротьба буде жорсткою і в результаті постраждають громадяни Канади та США». Трюдо застеріг, що додаткові мита призведуть до скорочення кількості робочих місць в обох країнах.

 

Трюдо висловив побоювання, що Трамп має намір зруйнувати канадську економіку для того, щоб потім захопити країну. «Трамп розраховує побачити повне падіння канадської економіки для того, щоб було простіше анексувати нас, але цього не станеться ніколи», – запевнив глава канадського уряду.

04.03.2025

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