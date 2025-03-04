Нобеля не буде

За два дні до вручення Оскара стало відомо, що президент США мав велике бажання отримати статуетку вкриту сплавом «британіум» і премію миру, яку придумав швед, але вручають в Норвегії. В останній день зими Трамп втратив можливість збагатитися на 8 мільйонів шведських крон «за мир» і 400 доларів США «за кіно». Огляд подій тижня в Україні.

Загострення тижня

Колись в далекому майбутньому в підручниках історії ШІ писатиме, що 28 лютого 2025 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп уявив себе актором Марлоном Брандо і хотів сказати президентові України Володимирові Зеленському, який колись себе уявляв президентом України і Наполеоном «Ти просиш мене про послугу, але ти просиш без належної поваги, ти не пропонуєш мені дружбу і навіть не називаєш «хресним батьком». В оригіналі фраза дона Корлеоне звучала цікавіше, а в Марлона Брандо був кіт.

Насправді все «кіно» почав віце-президент Джей Ді Венс. Проводячи паралелі з «Хресним батьком», цей хлопець мав би виконувати роль Тома Хейгена, тобто консильєрі, який вчасно подає склянку з віскі дону, і, якщо він відкриє писок, коли говорить босс, то його потім шукають з зацементованими ногами в мидниці десь в Потомаку або Гудзоні.

Отже, поки що констатуємо, що з Трампа Брандо/Корлеоне такий самий як з Венса Дюваль/Хейген. Зеленський мав би бути в цьому сценарії чоловічком-прохачем, але не став. Той чоловічок-прохач потім робив з розстріляного обличчя сина босса щось таке, яке не лякатиме труну. До Зеленського то не має стосунку. Поки що.





Саміт тижня

Зі Сполучених Штатів Зеленський переїхав до Сполученого Королівства, де мало б бути щось від Гая Річі. Зеленський не співав «God save the king» і не старався бути подібним до Гарі Олдмена в ролі Вінстона Черчілля.

На острові і не треба було робити щось екстраординарне, бо місцевий прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що для України є позика в розмірі 2,2 мільярда фунтів стерлінгів, а крім неї Британія надає ще 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Україні. На ці гроші ми можемо «купити понад 5000 ракет протиповітряної оборони». Потім міністр оборони України говорив за то, що тих ракет вистачить на не дуже багато днів збивання російського гімна, яке летить на нашу територію, а потім нам пояснили місце у європейському життєвому ланцюгу.

Ми маємо стати «сталевим дикобразом», як сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Український «дикобраз» на місяць замириться з російським «довбойобом», бо лідери Франції і Британії вирішили ввести в Україні місячне перемир'я, яке діятиме «у повітрі, на морях і в енергетиці». Макрон, як автор цієї фрази ще повідомив, що всі учасники саміту європейських лідерів, який напередодні пройшов у Британії, «сповнені рішучості вжити заходів для встановлення міцного і тривалого миру в Україні та забезпечення нашої колективної безпеки».

«Сталевий Дикобраз» задумався. В Гаррі Гаррісона був «сталевий щур», він же «Слизький Джим», він же злодій Джеймс Болівар Ді Гріз. Але Урсула фон дер Ляєн певно не читала Гаррі Гаррісона.

Відновлення тижня

Компетентні органи у вигляді уряду України, Групи Світового банку, Європейської Комісії та ООН порахували, що у 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив 7,37 млрд доларів на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. На відбудову ще бракує 9,96 млрд доларів.

Загалом втрати України становлять 176 млрд доларів і в порівнянні з минулим роком зросли на 24 мільярди.

Сума у 500 мільярдів, якою оперує Трамп, чомусь сподобалася і вітчизняному прем’єру Шмигалю. Американський президент говорить про долари, наш голова уряду про євро, і за словами Шмигаля «Україна може слугувати конкурентним хабом, тому що у нас є стратегічна логістика, людський капітал і досвід. Коли ми говоримо про відбудову країни, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення буде коштувати 500 млрд євро».

Десь і щось Шмигаль знає так само, як Трамп.





Гроші тижня

«Європа тут, щоб зміцнити Україну. Я можу оголосити, що новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України надійде вже в березні» - сказала шефова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Колись була популярною фраза, що Україну врятує жінка. Виявилося, що ця сентенція має рацію, але жінка, яка її запустила в експлуатацію, тепер десь далеко на маргінесі і українцям цікавіші ідеї більш серйозних представниць кращої частини людства.

Під час візиту до Києва фон дер Ляєн анонсувала комплексний план зі збільшення європейського виробництва зброї. Поки що конкретики з цього приводу нема, але пані Урсула наразі в нечесних обіцянках помічена не була.