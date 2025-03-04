1105-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:20 Найбільша в КНР нафтопереробна компанія Sinopec оголосила про відкриття двох великих родовищ сланцевої нафти на сході країни – "Сіньсін" і "Ціньтун", повідомляє агентство "Сіньхуа". Їхні сукупні розвідані запаси оцінюють у 180 млн тонн. Обидва нафтових родовища обіцяють високий початковий рівень видобутку завдяки сприятливій тріщиностійкості та пластовому тиску, а результати випробувань зазначають вірогідність підтримання стабільного видобутку протягом тривалого періоду. Sinopec планує до кінця п'ятирічки 2026-2030 років довести видобуток сланцевої нафти до 2 млн тонн на рік.

12:15 Кореспондент видання Economist Олівер Керролл повідомив, що ніякого наказу на припинення військових поставок Україні США не давали і ніяких доказів цього поки не було.

12:10 Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пунктів плану «Переозброїти Європу», який дозволить мобілізувати близько 800 млрд євро оборонних витрат Європи та допоможе посилити підтримку України.

У цьому плані є п’ять пунктів. Перша частина цього плану "Переозброїти Європу" полягає в тому, щоб розв’язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні. Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту". Якщо країни-члени збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 млрд. євро протягом чотирьох років.

Другою пропозицією президент Єврокомісії назвала "новий інструмент", який надасть 150 млрд євро позик державам-членам для інвестицій в оборону. Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан’європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер-до військової мобільності: "Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом. І, звичайно, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні. Цей підхід дозволить зменшити фрагментацію і збільшити сумісність.

Третім пунктом вона назвала використання "повноважень бюджету ЄС": "Ми запропонуємо додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону".

Останніми двома напрямками діяльності фон дер Ляєн назвала "мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк".

12:05 Віце-президент США Джей Ді Венс розповів, що намагався розрядити ситуацію та пропонував Трампу провести розмову із Зеленським наодинці, на що президент США відповів:

"Ні, насправді, я більше не хочу розмовляти наодинці. Я хочу провести цю розмову публічно, щоб американський народ побачив".

11:40 Жодних змін у наданні розвідданих Україні з боку США станом на зараз не відбулося, це інша лінія співробітництва, ніж надання озброєння, повідомили джерела у військово-політичних колах.

11:20 На закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні, повідомив член оборонного комітету Ради Федір Веніславський. Україна має запас міцності приблизно на пів року навіть без системної підтримки Сполучених Штатів. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння. Деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США. Наразі основна мета - забезпечити українські сили ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також знайти можливості заміни критичного американського озброєння.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 10:00, його рівень був на 5,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.

10:20 Росіяни вчора пошкодили енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

10:10 Віцепрезидент США Джей Д. Венс вважає, що підписання угоди з видобутку корисних копалин забезпечила б гроші на відбудову України, а також сильну присутність американських і, можливо, європейських військ

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

300,1% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

122,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

781,0% артилерійських систем (з них 11,4% за минулий тиждень),

117,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

76,8% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

657,1% автомобільної техніки (з них 12,3% за минулий тиждень).

09:40 Пентагон спростував повідомлення, що міністр оборони Піт Гегсет наказав припинити наступальні кібероперації проти Російської Федерації, пише Bloomberg.

09:35 Російський нафтопереробний завод у Самарський області знову атакували безпілотники, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

09:30 Вночі (із 19:00) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях

32 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина – разом 98%.

За минулі сім днів було збито 584 із 966 запущених по Україні БПЛА, ще 365 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 98%).

09:15 Президент США Дональд Трамп подвоїв мита на китайські товари:

"На знак визнання того факту, що КНР не зробила адекватних кроків для пом'якшення наслідків кризи з незаконним обігом наркотиків, до розділу 2(а) Виконавчого указу 14195 вносяться поправки, в яких слова "10%" видаляються, а замість них додаються слова "20%"

09:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 56 авіаційних ударів, скинувши 104 КАБ, застосував 2638 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 186 - із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Ставки, Новоєгорівка, Костянтинівка, Покровськ, Миролюбівка, Удачне, Яблунівка, Воскресенка, Старомлинівка, Зелене Поле, Залізничне, Новопіль, Червона Криниця, Омельник, Єгорівка, Новорайськ та Червоний Маяк. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійську систему та два пункти управління противника. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки. На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Кримського та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка. На Новопавлівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного. На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного. На Оріхівському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 308 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 17 - із РСЗВ. На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, засіб ППО, 86 БпЛА та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:55 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За даними української воєнної розвідки, в Україні та Курській області діють близько 620 тисяч російських солдатів, що приблизно на 40 тисяч більше, ніж наприкінці 2024 року.

• За повідомленнями, російська влада перевиконала свої квоти на призов у 2024 році та січні 2025 року, ймовірно, частково через збільшення фінансових стимулів для новобранців та зусилля з вербування ув'язнених, які є нежиттєздатними в середньо- та довгостроковій перспективі.

• Російські війська продовжують вдосконалювати свої ударні комплекси і використовувати більшу кількість безпілотників «Шахід» і дронів-приманок, намагаючись прорватися крізь українську систему протиповітряної оборони.

• За повідомленнями, виробництво російських ракет не зазнало значного збільшення, але російські війська, схоже, надають пріоритет виробництву варіантів ракет і безпілотників, які є більш ефективними проти української протиповітряної оборони.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед під Покровськом, а російські - під Великою Новосілкою та в Курській області.

• Кремль продовжує просувати свою ветеранську програму «Час героїв» як частину зусиль з мілітаризації російського уряду і суспільства.

07:55 У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським.

07:50 Верховна Рада України офіційно звернулася до президента США Дональда Трампа, Конгресу та народу Америки:

"Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку подяку президенту Дональду Трампу, Конгресу США та американському народові за тверду й послідовну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту"